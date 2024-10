Posto di blocco, cade l’obbligo delle gomme invernali: questo inverno potremo infischiarcene | Ora è ufficiale

Da adesso, se verrai fermato in un posto di blocco, potrai infischiartene delle gomme invernali. Ecco cosa è finalmente cambiato.

Quando si viene fermati da un posto di blocco, l’ansia di avere tutto a regola è sicuramente molto comune. Un incubo di diversi guidatori sono indubbiamente le gomme invernali. Non possederle potrebbe farci rischiare grosso, anche se in queste ore qualcosa è finalmente cambiato. È sempre obbligatorio possederle?

Nel seguente articolo potrai scoprire tutte le novità per i guidatori e come cambieranno d’ora in poi le cose.

L’estate è ormai finita ed è normale domandarsi quando sia il momento di cambiare le gomme del proprio veicolo. Gli pneumatici invernali sono di vitale importanza quando si devono percorrere delle strade gelate o con neve. Rischiare di scivolare è purtroppo molto frequente e gli incidenti sono assai comuni. Per quanto riguarda le auto, l’obbligo di possedere questi salvavita è ancora in vigore, mentre per i motocicli le cose sono cambiate leggermente. Il ministero dei Trasporti ha rilasciato le nuove direttive proprio in queste ore.

Se dunque anche tu possiede una moto o uno scooter forse dovresti leggere attentamente questo articolo.

Come cambieranno le cose per i motocicli

Avere degli pneumatici invernali ci permette di guidare in strade innevate e non, che arrivano a toccare temperature inferiori ai 7 gradi centigradi. Proprio per questo, a prescindere dalle direttive, è sempre consigliato possederle per essere più sicuri in strada. Secondo il Codice della Strada, le auto dovranno avere obbligatoriamente queste gomme dal 15 novembre al 15 di aprile. Per quanto riguarda invece gli scooter e le moto, il guidatore può tranquillamente non avvalersi di utilizzarle durante questo periodo.

Esiste però comunque un rischio che non dovresti sottovalutare se guidi un motociclo, ecco qual è.

Il possibile rischio multa

Secondo il Ministero dei Trasporti, l’unica eventualità in cui il soggetto potrebbe rischiare una multa è la seguente: “Nei periodi di vigenza dell’obbligo i ciclomotori e motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio e fenomeni nevosi in atto”. Nel caso in cui il guidatore non dovesse rispettare la cosa, allora se fermato da un posto di blocco potrebbe rischiare una multa che varia dagli 87€ ai 344€. Insomma, nonostante non siano obbligatorie, rimangono comunque fortemente consigliate per poter circolare in strada senza alcun problema sempre.

E tu eri a conoscenza della cosa? Se non hai voglia di cambiare gli pneumatici al tuo ciclomotore non temere più!