Poste Italiane, svolta epocale: da oggi dovrai pagare per ricevere le raccomandate | Altrimenti non consegnano

Poste Italiane inserisce una nuova clausola, se vuoi ricevere le raccomandate dovrai pagare se no, se le riportano in azienda. Cosa starà succedendo?

I servizi offerti da Poste Italiane interessano praticamente tutti gli italiani, i quali usufruiscono dei loro servigi, sia personalmente allo sportello che direttamente sulla loro app ufficiale. Praticamente grazie a loro è possibile fare tutto, dall’inoltro di documenti vari, a quello dei pacchi, fino ad arrivare al pagamento dei bollettini e alla creazione dei buoni per i risparmi.

Da Poste Italiane puoi anche decidere di diventare loro cliente aprendoti un conto postale, oppure una polizza o anche un libretto o semplicemente usufruire dei loro servizi, acquistando anche la loro PostePay Standard o Evolution, per svolgere i vostri acquisti online o per ricevere denaro.

Principalmente, i servizi che offre il noto impero, li conosciamo un po’ tutti. Ma quanti di voi sono a conoscenza del fatto che per ricevere una raccomandata si dovrà pagare se no, non verrà consegnata? Ecco di quale contesto stiamo parlando.

Il servizio di Poste Italiane

Oltre al servizio di raccomandata, come dicevamo, da Poste Italiane potrete pensare al vostro presente e soprattutto al vostro futuro, in quanto l’azienda mette a disposizione dei suoi clienti, svariate modalità di risparmio per le questioni di emergenza improvvise.

Inoltre potrete attivare le varie polizze che siano quelle integrative per la pensione o quelle sulla vita e così via. Per non parlare delle assicurazioni sanitarie, o quella sull’automobile. Insomma di servizi ce ne sono molteplici, con tassi e rischi differenti, in base al tipo di rimborso che vorrete ottenere alla fine del contratto.

La raccomandata a pagamento

Come avrete letto, Poste Italiane offre moltissimi servigi ai propri clienti, a prescindere se dispongono di un conto postale o meno. In merito a tutte le varie opzioni di cui potete beneficiare, ce n’è una che pochi conoscono che in base alla situazione potrebbe rivelarsi veramente molto utile. Si tratta di ricevere le raccomandate con il pagamento in contrassegno, in questa maniera sarà il destinatario a pagare le spese di consegna.

Questo servizio è disponibile per un importo massimo di 3000,00 euro, anche se, fino a 258,23, il cliente potrà pagare presso il proprio domicilio in contanti o con il POS, mentre per una cifra maggiore, dovrà necessariamente recarsi nell’ufficio postale più vicino per riscattare il proprio documento. Il costo di questo servizio è attivabile a partire da 15,15 euro. Ovviamente se non pagate, la raccomandata non potete riceverla, questo era superfluo ricordarvelo. Comunque, per ricevere maggiori informazioni vi basterà recarvi direttamente in posta o contattarli telefonicamente ai numeri inseriti sul loro sito ufficiale.