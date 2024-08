Possiedi le Scarpe di Lidl? Le mitiche Sneakers ora valgono una fortuna: corsa pazza per averle

Hai acquistato anche tu in passato le scarpe della Lidl? Adesso valgono una fortuna e rivenderle è un affare!

Lidl è una nota azienda di supermercati presente anche nella nostra nazione che, giornalmente, conta migliaia e migliaia di clienti. Di tanto in tanto ama proporre delle linee di abbigliamento/accessori marcati Lidl che in genere finiscono per essere vendute in un batter d’occhio. Se anche tu ricordi le iconiche scarpe e in passato le hai acquistate in tempo, c’è una cosa di cui dovresti essere a conoscenza.

Questo accessorio è attualmente rivenduto a cifre strabilianti e queste sneakers adesso valgono veramente una fortuna.

In molti le posseggono e probabilmente non le hanno neanche mai indossate. Se anche tu sei tra queste persone, non aspettare un secondo di più e vendi le scarpe Lidl più famose di tutti i tempi. I collezionisti stanno facendo una corsa pazza per averle e non puoi minimamente immaginarti la cifra che sono disposti a spendere. Se prima acquistarle in negozio era un’occasione, ora valgono quanto un modello di lusso come Gucci, Yves Saint Laurent o Dior.

Ecco però nel dettaglio quale modello sta facendo gola a moltissimi collezionisti di tutto il mondo.

Quale modello di Sneakers adesso vale una fortuna

Ad essere diventato un modello iconico di scarpe di Lidl è sicuramente quello che vede i colori del supermercato come protagonisti: blu, giallo e rosso. L’intera Sneaker ricorda il logo dell’azienda e, proprio al centro delle stringhe, appare l’iconica scritta Lidl. La suola bianca è l’ideale per stare in comodità durante le lunghe passeggiate o le ore di lavoro. Questo accessorio era infatti stato pensato nel 2022 per tutte le persone che stavano cercando una scarpa comoda e pratica. Visto il suo aspetto un po’ divertente, questa Sneaker è diventata il simbolo dell’azienda per moltissimo tempo.

Ma quanto vale adesso questo prodotto venduto dentro al supermercato qualche anno fa? Scopriamolo subito.

A quanto vengono vendute adesso

Attualmente puoi trovare questo modello di scarpe Lidl su Ebay a cifre veramente stellari. Scrivendo “Scarpe Lidl Edizione Limitata Mai Usate” è possibile notare come qualcuno ha deciso di venderle a ben 800€. Altri utenti, aggiungendo anche i famosi calzini Lidl della stessa edizione limitata, arrivano persino a chiedere 1000€. Insomma, possedere questo prodotto senza averlo mai utilizzato e con la scatola potrebbe essere una grande fortuna.

Che aspetti quindi a vendere anche tu le scarpe Lidl su Ebay? Troverai sicuramente degli acquirenti interessati!