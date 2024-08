Pizza Surgelata, ahimè ADDIO: dopo questo test sarà difficile ricomprarla | Ho sempre ingerito queste cose a mia insaputa

Dite addio alla pizza surgelata, dopo le rivelazioni di questo test non tutti avranno la forza di ricomprarla. L’avete sempre mangiata tutti, ma adesso le cose potrebbero cambiare realmente. Ecco di cosa stiamo parlando.

Siamo sempre di corsa, la vita ci porta a essere frenetici e capita di sovente quindi che acquistiamo cibo da asporto o già pronto o stuzzicherie finger food, soprattutto quando usciamo tardi dal lavoro e non abbiamo tempo di cucinare.

Se da una parte questo stile di vita è più dinamico sicuramente, dall’altra bisogna soffermarsi sul fatto che molto spesso ci dimentichiamo di assumere cibo salutare, per quello bisognerebbe sempre alternare anche una cucina più fai da te piuttosto che sempre fatta di cibi industriali.

Proprio per sensibilizzare i cittadini a questo discorso, capita di sovente che vengano effettuati studi per analizzare i componenti dei cibi ultra processati. La pizza surgelata è uno di questi e dal test che è emerso, forse vi verrà la tentazione di ridurre le quantità.

I dati di partenza del test sulla pizza surgelata

Partiamo dal presupposto che acquistare una pizza surgelato ogni tanto, soprattutto durante le emergenze non crea problemi è quando diventa una routine che il nostro girovita inizia a modificarsi, d’altronde il detto: “il troppo stroppia” dovrebbe essere un mantra di vita. Prima di proseguire volevamo ricordarvi di seguire le indicazioni di cottura dei cibi surgelati alla lettera come vengono riportate nelle indicazioni, in quanto consumare una pizza congelata non cotta bene potrebbe portare gravi problemi alla salute.

Detto ciò, lo studio di cui vi parleremo oggi è stato condotto da K-Tipp, una rivista svizzera che si occupa della tutela del cittadino, i quali hanno analizzato ben 12 pizze margherita surgelate di brand diversi. Sono state analizzate le quantità di grassi, sale e fibre per verificare l’impatto che questo alimento ha sulla nostra salute.

I risultati del test svizzero

La rivista svizzera K-Tipp come dicevamo, ha analizzato con un test di ricerca un campione di 12 pizze margherite di brand vari acquistati nei loro supermercati ed è stato riscontrato come la pizza surgelata abbia una concentrazione alta di sale e grassi e pochissime fibre, rendendo quindi questo alimento non salutare. Sul sito greenme.it, potrete visionare i risultati dei vari marchi presi in considerazione dallo studio. Il consiglio quindi è di prediligere la pizza fatta in casa o quella della pizzeria.

Ovviamente il test si è basato sui marchi svizzeri non sappiamo quindi se lo studio possa essere considerato generalizzato anche alle pizze surgelate italiane, ad ogni modo oltre a poter verificare in autonomia le varie etichette, possiamo comunque prendere questi risultati come un ottimo spunto di riflessione.