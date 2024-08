Piante Portasfortuna: non ci credo ma le ho levate subito da casa per sicurezza | Le abbiamo tutti

Ci sono delle piante che porterebbero sfortuna se poste all’esterno della casa ma sfortunate se posizionate all’interno della propria abitazione, a prescindere da chi ci crede o meno, meglio essere informati.

Ogni Stato ha delle proprie tradizioni, gesti scaramantici, abitudini e credenze popolari che per quanto per chi viene da fuori possano essere incomprensibili bisogna sempre rispettarle anche perché molto probabilmente a loro volta i forestieri trovano le nostre discutibili.

Oltre a questo, poi troviamo le persone che ci credono e costruiscono la loro vita intera su queste credenze e chi invece non le vuole neanche sapere. Naturalmente non c’è una valenza scientifica in tutto questo, però per una curiosità potrebbe interessarvi conoscere questa ideologia sulle piante.

La cultura orientale per esempio spesso parla secondo le regole del Feng Shui e non solo loro ma anche qui da noi ha preso piede per cercare di dare armonia alla propria abitazione con regole ben precise da rispettare. Parliamo quindi di tre piante considerate fortunate se poste all’esterno della casa ma sfortunate se posizionate al suo interno.

Alcune regole d’oro del Feng Shui

Potete crederci o meno al discorso fortuna ma c’è da dire che le regole del Feng Shui trovano molti consensi tra i cittadini a prescindere dal modo in cui si approcciano a questa idea. Il fulcro delle regole di questa pratica orientale riguarda il modo di organizzare la propria casa per trovare armonia ed equilibrio permettendo così all’energia positiva di liberarsi. Vi riportiamo qualche regola d’oro a cui molti prendono ispirazione:

Bisogna eliminare il disordine in casa, in quanto questo scenario blocca l’energia positiva e si sprigioneranno soltanto stress e confusione;

in casa, in quanto questo scenario blocca l’energia positiva e si sprigioneranno soltanto stress e confusione; Dovete bilanciare i cinque elementi , legno, fuoco, terra, metallo e acqua. Tutti devono essere presenti nella vostra casa, piante incluse per ricollegarci al nostro titolo di oggi;

, legno, fuoco, terra, metallo e acqua. Tutti devono essere presenti nella vostra casa, piante incluse per ricollegarci al nostro titolo di oggi; Armonizzate i colori della casa;

della casa; Aprite le finestre e fate entrare la luce naturale.

Le piante portasfortuna se poste all’interno dell’abitazione

Di regole del Feng Shui famose ne potete trovare moltissime online e la rivelazione che vogliamo farvi oggi è trattata appunto in una di queste direttive. Non tutti lo sanno, ma alcune piante considerate portafortuna lo sono solo se poste all’esterno della propria casa, mentre se posizionate all’interno possono rilasciare l’effetto contrario. Ovviamente ribadiamo non c’è nulla di scientifico in queste parole, potete crederci o meno, ma perché rischiare?

Le tre piante considerate autrici di cattiva sorte se posizionate dentro casa sono l’Ortensia, la Sansevieria e infine l’Aloe vera. Queste piante secondo la tradizione orientale bloccherebbero l’energia positive se chiuse in casa, mentre purificherebbero l’area attorno a loro se poste all’esterno.