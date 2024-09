Pellicola Trasparente: lo facciamo tutti da anni e sbagliamo | Buttala subito

Tutti quanti almeno una volta nella vita, abbiamo commesso questo errore con la pellicola trasparente, se lo fai anche tu sappi che stai sbagliando. Ecco qual è la procedura corretta per fare questa azione.

La conservazione degli alimenti è fondamentale per evitare in primis, di spendere soldi inutilmente, secondo per evitare sprechi e terzo, per scongiurare la comparsa di germi e batteri pericolosi per la sopravvivenza di ognuno di noi.

Per questo oggi giorno cerchiamo tutti quanti di fare molta attenzione a tutte le raccomandazioni che ci vengono fornite per ogni tipo di alimento. Cerchiamo di acquistare il frigorifero migliore, i contenitori ermetici più resistenti, quelli di fatti di un materiale non nocivo e così via.

Un errore però che probabilmente abbiamo commesso tutti, riguarda la pellicola trasparente, sappiate che se lo state facendo state sbagliando tutto. Ecco qual è il modo corretto di conservare questo particolare alimento.

La pellicola trasparente e gli altri

Ci sono essenzialmente 4 tipi di rotoli diversi che potrete trovare in commercio adibiti proprio alla conservazione degli alimenti e/o alla sua cottura. Abbiamo la pellicola trasparente, i fogli di alluminio, la carta da forno e la carta paglia. Con ognuno di essi ci sono cose da fare e altre che dovete necessariamente evitare.

Per farvi un esempio i fogli di alluminio non possono essere inseriti nel microonde, così come la pellicola trasparente non può essere utilizzata per cucinare gli alimenti nel forno. La carta da forno per essere inserita nella friggitrice ad aria deve essere quella speciale supportata per questo elettrodomestico e così via. Per questo motivo è bene informarsi sempre prima di utilizzare uno di questi rotoli, in base all’utilizzo che dovete farne.

I formaggi e la pellicola

Tra i vari utilizzi che possiamo fare della pellicola trasparente per esempio, sono molti quelli che erroneamente ci avvolgono i vari formaggi acquistati dal supermercato, senza sapere che così facendo, rischiano di doverlo buttare prima. Sicuramente un primo passaggio da fare è quello di togliere il prodotto dall’involucro con cui viene acquistato dal banco frigo, in quanto potrebbe non essere idoneo alla lunga conservazione, trattenendo umidità e di conseguenza facendo comparire la muffa.

Per questo, come possiamo leggere da teleradiosciacca.it, sarebbe meglio prendere il formaggio e avvolgerlo nella carta da forno e non nella pellicola trasparente o ancora riporlo dentro contenitori o sacchetti ermetici in modo da garantirne una conservazione più estesa nel tempo. Come ricordano sempre le nonne poi, è meglio acquistare cibo nelle giuste quantità e non all’ingrosso, così facendo si evitano inutili sprechi.