Patente sospesa da settembre: con la Riforma del CDS arriva la stangata | 5 infrazioni che costeranno caro

Ecco in quali casi vi vedrete sospendere la patente da settembre con la nuova riforma del Codice della Strada. Se commettete queste 5 infrazioni sarete nei guai, meglio rimanere informati.

In molti pensano che la parte più difficile sia quella di acquistare un’automobile, in realtà questo procedimento è proprio l’inizio di tutte una serie di difficoltà che potrebbero ostacolare la tua stabilità finanziaria. Sicuramente il costo di una “4 ruote” nuova o usata che sia è già abbastanza dispendiosa, ma le spese non finiscono qui.

Bisognerà tenere conto di tutta una serie di fattori come per esempio il carburante, l’assicurazione RC Auto, il bollo, la revisione e così via. Inoltre c’è un aspetto che potrebbe emergere all’improvviso, qualora non rispettaste le regole studiate a scuola guida in merito al Codice della Strada.

Infatti, con la nuova riforma vi potreste vedere sospendere la patente qualora foste pizzicati a commettere queste 5 infrazioni. Non solo la patente, ma la sanzione sarà anche abbastanza elevata. Ecco di cosa parliamo.

La nuova riforma del Codice della Strada

Il nuovo Codice della Strada è stato approvato alla Camera qualche mese fa e adesso bisognerà aspettare che tutto l’iter di approvazione venga varato dal Senato. Si parla di settembre ma anche entro la fine dell’anno, non ci sono ancora certezze sulla data che lo vedrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. A ogni modo, gli automobilisti dovrebbero cominciare a informarsi su tutte le novità che verranno introdotte, in quanto le sanzioni saranno ancora più aspre di quello che già erano.

Questa manovra si è resa necessaria visti gli aumenti di incidenti su strada, per questo tra le varie norme, c’è tutta la sezione inerente a chi verrà sorpreso a utilizzare lo smartphone mentre guida o chi trovato in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Si parla un pò di tutto, dall’eccesso di velocità alle regole per i monopattini e così via.

5 infrazioni da non commettere per “tenersi” la patente

Tra le varie regole inserite nel nuovo Codice della Strada, ci sono 5 infrazioni che se commesse in autostrada vi faranno sospendere la patente, qualora l’automobilista avesse meno di 20 punti sulla patente. Vediamole nel dettaglio:

Effettuare la retromarcia, anche su strade extraurbane, sulla corsia riservata alla sosta di emergenza, con eccezione per le manovre per poter accedere alle aree di servizio o di parcheggio; Chi manca l’obbligo di impegno della corsia di accelerazione per introdursi nella corsia di marcia, mancando anche l’obbligo di dare precedenza ai veicoli già in circolazione; Chi si ferma o sosta (esclusi i motivi di malessere) sulla carreggiata, nelle rampe o sugli svincoli, anziché raggiungere la piazzola di sosta adibita; La mancata accensione di notte o in casi di scarsa visibilità delle luci di posizione; Chi non colloca il segnale mobile di pericolo in caso di necessità.

Rimanete sempre aggiornati in questo contesto in quanto le modifiche potrebbero essere ancora diverse.