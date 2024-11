Patente B, questi italiani dovranno rifare l’esame teorico | Passata la legge del codice della strada

È passata una nuova legge del Codice della Strada che farà innervosire molti guidatori. Questo perché dovranno rifare l’esame!

Attenzione a non dover ridare l’esame teorico della patente B! Presta la massima attenzione a questa legge del Codice Stradale se non vuoi rischiare grosso. Moltissimi guidatori d’Italia hanno dovuto presentarsi nuovamente in autoscuola.

Ma ecco nel dettaglio di che cosa si tratta e perché dovresti prestare la massima attenzione quando sei alla guida.

Come ben sappiamo, il Codice della Strada è ricco di regole da seguire alla lettera quando si è alla guida di un veicolo. Questo perché ogni infrazione può comportare il ritiro della patente, multe salatissime o la perdita dei punti. Proprio quest’ultimi sono di vitale importanza quando si possiede questo documento. Questo perché, nel caso in cui il guidatore dovesse perderli tutti, allora non potrà più utilizzare il proprio veicolo.

Oltre a ciò, come se non bastasse, dovrà sottoporsi ad un esame particolarmente odiato da tutti quanti: quello teorico

Cosa succede se si perdono tutti i punti della patente B

Ogni infrazione può costarci qualche punto sulla patente. Ad esempio, in caso di guida in stato di ebbrezza sono -10 punti o nel caso in cui non si utilizzassero le cinture di sicurezza -5. Insomma, commettendo questi errori potremmo perdere piano piano i 20 punti iniziali e rischiare così di dover rifare gli esami per la patente. Nel caso in cui anche tu sei vicino allo zero, esistono però alcuni modi per poter ottenere qualche punto sulla patente. Il primo è quello di non commettere più alcuna infrazione, per ottenere così due punti per ogni biennio.

Esiste però un’alternativa che forse non avevi mai preso in considerazione. Ecco quale nello specifico.

Quali corsi seguire per evitare il rischio

Non tutti sanno che esistono dei veri e propri corsi per tutti i titolari di una patente B, i quali permetteranno di ottenere fino a 6 punti sulla patente. Durano all’incirca 12 ore e vengono svolti direttamente all’interno delle autoscuole. Nel caso in cui però tu non sia a conoscenza di quanti punti hai sulla patente, ricordati di telefonare sempre il numero 06.45775962 che potrai trovare attivo tutti i giorni h24. Soltanto in questo modo potrai frequentare in tempo un corso del genere e non rimanere con 0 punti sulla patente.

Insomma, non rischiare di dover dare di nuovo gli esami della patente B e cerca di non commettere alcuna infrazione.