Pasta Conad, non hai idea di chi la produce: fattura più di Barilla | Ma costa 50 cents al chilo

Correte al Conad in quanto non potete assolutamente perdere questa deliziosa pasta. Siamo sicuri che non lo sai chi la produce, eppure fattura più di Barilla e la pagate soltanto 0.50 centesimi al chilo.

Abbattere il muro delle convinzioni talvolta è veramente molto difficile in quanto molti cittadini acquistano solo ed esclusivamente prodotti di marca al supermercato pensando che solo questi siano di qualità migliore rispetto a tutti gli altri.

Naturalmente questi prodotti, visto anche il prezzo di vendita, è palese intuire come siano prodotti in maniera diversa, avranno magari dei gusti in più, una composizione differente e così via. Questo però non vuol dire che solo gli articoli di marca siano di qualità.

Anche gli acquisti di sottomarca potrebbero lasciarvi piacevolmente colpiti. Per farvi un esempio, la pasta Conad la produce un marchio molto famoso, il quale fattura di più di Barilla ma che vende questo suo prodotto a 0.50 centesimi al chilo. Di cosa stiamo parlando?

Chi produce i prodotti Conad

Come vi stavamo dicendo, i prodotti di sottomarca, quelli che potete trovare sia nei supermercati che nei discount non implicano il fatto che siano di bassa qualità, semplicemente vengono lavorati in maniera diversa da quelli di marca, ma molte volte sono gli stessi produttori a metterli sul mercato. Per questo motivo, prima di decidere a priori di non acquistarli, potreste fare una prova e valutarne in gusto, potreste restarne affascinati e spendereste di meno. Così come può avvenire anche l’opposto, una volta gustati entrambi i prodotti potreste optare per le grandi marche, non calcolandolo neanche il prezzo. Come si dice “De gustibus non disputandum est”.

Per riportarvi qualche esempio, oltre alla pasta del Conad, di cui vi parleremo a breve, sono moltissimi i produttori famosi che si occupano dell’approvvigionamento merci del noto supermercato. Tutti i prodotti che citiamo sono tutti quelli a marchio Conad, quindi l’olio d’oliva è prodotto dalla Farchioni, le fette biscottate sono prodotte dalla Grissin Bon, così come il salame di alta qualità e dei Fratelli Beretta e il gelato è della Sammontana e così via.

La pasta del Conad a confronto

Dopo aver letto il paragrafo precedente avrete capito come sono molteplici i prodotti del Conad che sono realizzati da grandi marchi. In merito a questo, vi siete mai chiesti da dove venga la pasta che trovate nelle loro corsie? Sappiate che il noto marchio è molto famoso e rivende il suo prodotto a 0.50 centesimi, fatturando più che della Barilla.

Al supermercato potrete trovare questi tipi di pasta:

Pasta Conad: prodotta da Rummo e La Molisana ;

; Pasta Sapori e Dintorni Conad prodotta da Rummo e Garofalo ;

; Pasta ripiena Conad prodotta dal Pastificio Rana ;

; Spaghetti integrali Conad Il Biologico prodotti da Rummo ;

; Fettuccine all’uovo Conad prodotte dal Pastificio Le Mantovanelle.

Siamo curiosi di sapere, quanti di voi sapevano di questi grandi brand?