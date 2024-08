Parte per le vacanze e trova una bolletta astronomica: non commettere questi errori | Vietato partire prima di fare queste operazioni

Attento anche tu quando parti per le tue vacanze. Se non fai queste operazioni potresti ritrovarti una bolletta astronomica.

Le vacanza sono sicuramente un momento tanto atteso e desiderato dalle persone. Eppure, commettendo alcuni errori, potresti rischiare di tornare a casa e trovare una spiacevole sorpresa: una bolletta da urlo. Ecco dunque cosa devi fare assolutamente prima di partire per non rischiare di essere anche tu il prossimo a ricevere delle bollette a tre cifre!

Quando si è in partenza è fondamentale chiudere sempre bene casa, abbassare le serrande e controllare di avere tutto dietro.

Eppure i ladri, i documenti dimenticati o gli animali domestici che non possono assolutamente rimanere da soli non sono gli unici accorgimenti da ricordare. Commettendo alcuni semplici errori si potrebbe rischiare di tornare a casa e trovare una spiacevole sorpresa: una bolletta astronomica dovuta da alcune dimenticanze. Se quindi anche tu stai per partire, ecco tutto quello che dovresti fare prima di uscire di casa con la valigia in mano.

Soltanto così potrai evitare gli sprechi e risparmiare soldi che, altrimenti, spenderesti inutilmente.

Gli accorgimenti prima di partire per una vacanza

Esistono dunque una serie di piccole attenzioni che potrebbero rivelarsi di vitale importanza per non sprecare il tuo denaro e rischiare possibili fughe di gas, allagamenti o rischi simili. Innanzitutto ricordati sempre di chiudere bene ogni rubinetto di casa e controllare che non ci siano delle perdite d’acqua. D’altronde gli sprechi idrici sono all’ordine del giorno e potrebbero gonfiare moltissimo le nostre bollette. Non scordarti inoltre di staccare tutte le spine degli elettrodomestici che non utilizzerai durante questo periodo di assenza.

La funzione stand-by continuerà a consumare energia e, dunque, a costarti caro a fine mese. Lavastoviglie, forno a microonde, asciugatrice e lavatrice possono essere dunque tranquillamente staccati.

Cos’altro non dimenticare di fare

Per evitare ogni possibile fuga di gas, controlla sempre in giro per casa che sia sempre tutto chiuso e, eventualmente, spegnilo direttamente. Per quanto riguarda invece la caldaia, questa tecnologia non sembra essere in grado di consumare durante i periodi di assenza, proprio per questo potrai lasciarla tranquillamente accesa. Infine, quando si va in vacanza per un periodo più o meno lungo, è sempre consigliato di lasciare un mazzo di chiavi ad una persona fidata e chiedergli il favore di passare almeno una volta per controllare che vada tutto bene.

Soltanto così potrai goderti il tuo ritorno a casa e non rischiare di vederti delle bollette da incubo.