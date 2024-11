Panettone LIDL, qualcuno ci casca davvero | Svelato chi lo produce: te lo buttano nel carrello a pochi spicci

Quando saprete chi produce il panettone della LIDL resterete senza parole, in quanto ve lo consegnano a pochi spicci. Per questo molti stanno facendo la scorta.

Ci siamo, il periodo più magico dell’anno sta per arrivare e i cittadini stanno iniziando ad assaporare quell’iniziale atmosfera che manda in trepidazione gli amanti del Natale. Ovviamente c’è chi si sente più come i Nonsochì e chi come il Grinch, ma alla fine un regalino e un pezzo di panettone/pandoro lo amano tutti.

Per questo motivo, chi più chi meno, non può restare indifferente alle luci natalizie che lampeggiano in città e agli alberi decorati a festa. Tralasciando il lato consumistico di questo periodo, vedere tutte quelle decorazioni nei supermercati e negozi vari, ci riporta con la mente a quando aspettavamo con ansia l’arrivo di Babbo Natale, quando eravamo piccoli.

D’altronde, come ha scritto Antoine de Saint-Exupéry, ne Il piccolo principe: “Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano”. Per questo oggi abbiamo deciso di concentrarci su quello che il Lidl vuole offrire di natalizio ai suoi clienti fedeli, portando alla vostra attenzione il loro gustoso panettone. Quando saprete chi lo produce, correrete a fare scorta anche voi.

Il volantino speciale del Lidl

Dal Lidl hanno deciso di portarsi già avanti, creando un volantino speciale ad hoc, intitolato “Magico Natale”. Basta questo per chiarirvi cosa troverete all’interno di quelle 99 pagine. Tante idee deliziose per i menù delle feste dai quali prendere ispirazione, per non parlare delle decorazioni, dei giocattoli da acquistare e tanti regali per gli adulti che vi lasceranno senza parole.

Tralasciando le varie leccornie che vi consigliamo di andare a scoprire, volevamo portare alla vostra attenzione qualche suggerimento di acquisto da fare. Sicuramente il Calendario dell’Avvento è una compera che potreste fare in queste settimane, in modo da poterlo consegnare per tempo al destinatario del regalo. Ce ne sono di diverse versioni, quelli da personalizzare o quelli classici con la finestrella da aprire e trovare la sorpresa/dolciume. Oltre a questo, ci sono anche tante palline, catene luminose, decorazioni natalizie in 3D e molto altro ancora.

Uno stabilimento molto conosciuto

Il Lidl ha pubblicato da poco un volantino molto ricco per quanto riguarda il tema natalizio. Tra le varie pietanze che non possono mancare in tavola a Natale, c’è sicuramente il panettone. Su questo argomento c’è una diatriba lunga decenni, c’è chi ama il panettone classico con i canditi, chi senza e chi rigorosamente pandoro tutta la vita. Il noto discount accontenta tutti, in quanto il suo Favorina, lo trovate nella versione classica o senza canditi a 4,29 euro, così come il pandoro è disponibile a 4,69 euro.

Voi lo sapete perché questo articolo è molto gettonato? Semplice, perché, come riportano da veronasera.it, lo stabilimento che rifornisce il Lidl in merito a pandori e panettoni è lo stesso che produce quelli della Bauli. Ovviamente i prezzi sono diversi, il gusto anche, ma entrambi sono marchi molto validi.