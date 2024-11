Pandoro di Chiara Ferragni, Eurospin ci riprova | Imbevuto nei pistacchi raccolti direttamente in Sicilia

Cosa vuol dire che l’Eurospin ci riprova con il pandoro di Chiara Ferragni? Scopriamo questa versione imbevuta nei pistacchi provenienti dalla Sicilia.

Chiara Ferragni ha rivoluzionato il mondo dei social, in quanto è lei la prima influencer italiana che ha dato il via a questa professione nel nostro Paese. I follower hanno iniziato a seguire lei e tutti coloro che piano piano, hanno capito in che modo “influenzare” le giornate dei loro fan con i loro contenuti.

Sappiamo tutti cos’è successo nella vita della nota influencer e non c’è bisogno nuovamente di riparlarne, anche perché il processo per il caso del Pandoro è attualmente al vaglio degli inquirenti, il divorzio con Fedez pare stia iniziando a prendere forma, come hanno riportato su Open e anche il lato gossip nella sua vita sta facendo emozionare i suoi fan.

Non possiamo ancora vedere i visini di Leone e Vittoria, ma siamo sicuri che si emozionerebbero anche loro, come tutti bambini a Natale, se dovessero assaggiare il pandoro di Eurospin, con quel gusto di pistacchi che è tutto un programma.

La nuova vita di Chiara Ferragni

Ovviamente non sappiamo se Chiara Ferragni sia mai entrata da Eurospin, ma siamo sicuri che diversi prodotti con il suo brand, durante particolari sconti, sono apparsi tra le corsie del noto discount. Come ha rivelato la nota influencer in uno dei suoi ultimi post, è stato: “Un anno che è stato senza dubbio il più difficile della mia vita, ma che, incredibilmente, mi ha anche regalato la libertà…”.

L’opinione pubblica su di lei è divisa ovviamente, c’è chi la segue comunque e chi l’ha abbandonata, chi crede nella sua innocenza e chi no. Insomma ognuno è libero di pensarla come vuole sulla Ferragni, quel che è certo è che, la bella influencer sta cercando in tutti i modi di tornare a una vita normale, anche se di cambiamenti ce ne sono stati parecchi, sia nel suo privato che nel contesto lavorativo. Per ora lei e quello che è stato definito come la sua nuova fiamma, cioè Giovanni Tronchetti Provera, stanno vivendo a pieno la loro nuova famiglia allargata.

Il pandoro di Eurospin

Soprattutto di questi periodi, ogni volta che si parla di pandoro è facilissimo che qualche utente sui social riporti a galla il caso del “pandora gate” che ha coinvolto Chiara Ferragni, soprattutto in vista del processo che si è tenuto qualche ora fa, i cui risvolti decideranno se la questione sarà chiusa oppure no, per la nota influencer. Noi ovviamente non ci occuperemo di questo, anche perché dovremo attendere come tutti la decisione di chi di dovere prima di parlare di un responso certo e ufficiale.

Quello di cui ci occuperemo oggi invece è un argomento che esula da questo scenario di tensione con uno più rilassato in vista di una delle feste più dolci e colorate di sempre, cioè il Natale. Da Eurospin, se volete assaggiare un pandoro delizioso, non potrete farvi scappare quello con crema al pistacchio di Sicilia, della linea AmoEssere, vostro alla modica cifra di 6,99 euro.