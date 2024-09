Orrore succhi di frutta: la telecamera nascosta riprende tutto | Diamo da bere questo ai nostri figli

Il video che sta circolando in queste ore sui social è diventato virale nel giro di poco, in quanto dopo aver visto quelle immagini in merito alla preparazione sui succhi di frutti, sono rimasti tutti senza parole. I vostri figli bevono questo?

Viviamo in un’era dove i cittadini hanno poco tempo e il consumo di cibi industriali già pronti è sicuramente triplicato rispetto ai tempi dei nostri nonni o bisnonni (in base alla vostra età). Ovviamente dobbiamo fidarci delle preparazioni industriali, anche se i vari scandali che sono scoppiati nel corso degli anni ci hanno dimostrato che molti eseguono il lavoro in maniera impeccabili ma altri purtroppo non molto.

Diciamo che per quanto siano prodotti veloci e già pronti sarebbe meglio non abusarne visti anche i recenti studi emersi sulle conseguenze di salute dell’assunzione prolungata dei cibi ultraprocessati. Quando si può, sarebbe meglio prepararsi le pietanze da sole o comunque cercare di farsi prescrivere un piano nutrizionale bilanciato dagli esperti del settore.

Di recente sta circolando un video sui social che ha lasciato tutti quanti senza parole, in quanto nessuno poteva immaginare che i succhi di frutta venissero preparati in questa maniera. In molti hanno iniziato a chiedersi se sia un bene farli bere ai propri figli?

I succhi di frutta da comprare

Sicuramente i succhi di frutta industriali, così come le bibite gassate non fanno bene e non si dovrebbero consumare con regolarità. Fateci caso, quando andate da una nutrizionista chissà perché queste bevande sono la prima cosa che tolgono dalla dieta o se andate da un diabetologo, queste bibite sono bandite a vita. Per questo bisognerebbe in primis cercare di non abusare di queste bibite e dov’è possibile fare frullati, succhi di frutta e spremute direttamente a casa propria. Ormai gli elettrodomestici che servono a questo scopo li possono comprare tutti.

Oltre a questo, se proprio bisogna acquistarli, cercare i prodotti migliori, quelli biologici magari o comunque con le concentrazioni di zucchero più basse. In merito a ciò, a dicembre 2023 Altroconsumo ha pubblicato i risultati di uno studio proprio in questo frangente, inserendo i prodotti migliori da comprare.

A TUTTA FRUTTA , ECCO COME VENGONO PRODOTTI I SUCCHI INDUSTRIALI CHE DATE AI VOSTRI BAMBINI !!! pic.twitter.com/GtLvk2BIoR — Fely (@Felyorfelix) September 5, 2024

Un video che ha lasciato tutti senza parole

Da diversi giorni sta girando in rete un video social, dove viene mostrata la preparazione di un succo di frutto di una particolare marca, come possiamo vedere alla fine del filmato. Ovviamente quello che viene mostrato non è detto sia il procedimento per tutti i succhi di frutti in commercio.

Non sappiamo neanche cosa sono di preciso gli ingredienti che vengono mischiati, per questo motivo, vi riportiamo il video che ha scioccato molti fan, come possiamo vedere dal commento dell’utente social che ha condiviso il video su X (Ex Twitter). Detto ciò, in quanti di voi continueranno ad acquistarli?