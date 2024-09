Organizzi una cena con più di 10 persone? | Da oggi è occupazione abusiva di immobile: multa o galera

Se vuoi organizzare una festa di compleanno in casa con più di 10 persone rischi di finire in galera. Ecco perché!

Quante volte avrai festeggiato il tuo compleanno a casa con i tuoi parenti o amici? Senza saperlo hai però commesso un crimine e hai rischiato una multa salatissima o addirittura la galera. La legge parla chiaro e prima di finire ammanettato, forse dovresti leggere attentamente questo articolo!

Ecco dunque nel dettaglio di che cosa si tratta e perché potresti essere accusato di occupazione abusiva di immobile. Non sottovalutare la questione.

Quando si tratta della legge, è sempre bene evitare di fare i furbetti e rispettare ogni regola prevista. Soltanto così potremo evitare di essere accusati di un qualsiasi crimine e dormire sogni tranquilli. Nelle ultime ore è divenuta virale una storia decisamente assurda: dopo aver festeggiato un compleanno con più di 10 persone, sono dovute intervenire le forze dell’ordine. L’accusa? Occupazione abusiva di immobile. Insomma, se non vuoi finire anche tu con le manette, ti conviene leggere attentamente questo articolo e scoprire cosa prevede la legge italiana.

In questo modo potrai essere sicuro di essere un buon cittadino e non rischiare grosso.

Cosa prevede la legge italiana

In Italia, tra i reati più frequenti e comuni fatti dalle persone troviamo quello di occupare una casa. Le Iene, Striscia la Notizia e molti altri programmi ancora, hanno spesso mostrato storie di cittadini che dal giorno alle notte si sono ritrovati sconosciuti dentro le proprie dimore. Quello che però tali malviventi non sanno, è che non importa se stiano facendo una cena in famiglia o festeggiando un compleanno insieme, potrebbero rischiare in ogni momento una multa salatissima e persino la detenzione.

Ecco infatti le parole dell’articolo 10 del Ddl Sicurezza, il quale ha introdotto e riconosciuto questo reato assai comune.

L’articolo 10 che parla chiaro

La Camera dei Deputati ha finalmente approvato l’11 settembre questo nuovo articolo. Il Ddl sicurezza punisce tutti coloro che: “Mediante violenza o minaccia, occupano o detengono senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impediscono il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, sono puniti con una reclusione da due a sette anni”. Nel disegno di legge è inoltre specificato che tale sanzione comprenderà anche coloro che, attraverso determinati raggiri, cedono ad altri l’immobile occupato.

Insomma, grazie a questo nuovo articolo del Ddl Sicurezza in Italia ci saranno sempre meno case occupate in maniera illegittima.