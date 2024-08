Ondata di Assunzioni per Giovani: Enel offre una carriera duratura ai diplomati | Oltre 1000 posti vacanti

Enel sta assumendo a gogo più di mille giovani nella nostra nazione. Approfitta anche tu di questa interessante occasione.

Se anche tu sei alla ricerca di una carriera lavorativa seria e duratura, Enel sta assumendo più di 1000 giovani nella nostra nazione. Approfitta anche tu di questa occasione per salutare definitivamente lavori precari e poco retribuiti. Ecco dunque nel dettaglio i requisiti necessari per essere assunti, le posizioni lavorative aperte e come fare domanda. Non perdere un secondo in più!

Enel questa volta ha rivolto l’attenzione unicamente sui giovani non laureati, ancora disoccupati e in cerca di un mestiere.

L’azienda è sicuramente tra i principali operatori a livello globale di energia elettrica e gas. Lavorare al suo interno potrebbe dunque essere una grande fortuna, visti anche gli interessanti contratti di lavoro e lo stipendio. Attualmente Enel sta facendo un grandissimo piano di reclutamento, il quale concluderà nel 2026 e che vedrà più di 1000 giovani della nostra nazione assunti. Senza saperlo anche tu potresti essere il perfetto candidato per l’azienda.

Scopriamo dunque insieme qualche dettaglio in più che potrebbe esserti utile prima di fare domanda.

I ruoli che Enel sta ricercando

L’azienda Enel sta cercando giovani anche non laureati da inserire all’interno dei ruoli tecnici e operativi. Il focus sarà però rivolto principalmente su tutti coloro che saranno disposti a lavorare all’interno di ruoli tecnici specializzati e verso gli addetti alla gestione della rete elettrica. Lo scopo di Enel è quello di assumere quanti più giovani possibile per avvicinarsi ad un futuro sempre più sostenibile. Come se non bastasse, Enel assumerà personale anche senza alcuna esperienza lavorativa, offrendo dunque contratti di apprendistato e garantendo una formazione lineare.

In questo modo avrai l’occasione di ottenere una carriera duratura e solida, all’interno di un ambiente professionale e sicuro.

Le sedi in cui si può essere assunti

Enel sta assumendo in molteplici sedi della nostra nazione, con però una maggiore attenzione rivolta alla divisione E-Distribuzione e Gigafactory 3Sun situate a Catania. Entrambi i poli mettono la sostenibilità e le avanguardie tecnologiche al primo posto. Per poter ottenere qualche delucidazione in più su tutte le posizioni lavorative aperte, le scadenze e i requisiti necessari, visita il sito ufficiale Enel e clicca sulla sezione ‘Carriere’. In questo modo avrai tutte le informazioni necessarie per poter inviare il tuo CV.

Non perdere questa occasione e fai immediatamente domanda anche tu. Lavorare con Enel potrebbe essere la scelta migliore della tua vita!