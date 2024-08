Oltre 1000 assunzioni: al via il maxi concorso per tutti | Non serve nemmeno la laurea

Più di mille persone assunte, il concorso è aperto a tutti: che occasione

Non è un periodo facile, dal punto di vista lavorativo ed economico, per gli italiani. La pandemia del 2020, infatti, ha determinato difficoltà produttive per molte imprese italiane che, per non chiudere, sono state costrette a ridurre il proprio personale o a ridimensionare gli stipendi.

Molti dipendenti, quindi, si sono trovati a vivere lunghi periodi di cassa integrazione, licenziamenti improvvisi o grandi riduzioni di stipendio, che vanno ad impattare enormemente sulle finanze domestiche e famigliari, specialmente se si hanno figli.

Oggi, però, abbiamo una bella notizia per quanti stanno cercando un nuovo posto di lavoro che assicuri loro stabilità: ecco il concorso a cui devi partecipare, ne assumono mille.

Maxi concorso al Ministero, l’occasione è d’oro

Sul portale InPa, il Ministero della Difesa ha pubblicato due bandi nuovi. La scadenza è a fine mese e l’obiettivo è quello di reclutare 1.100 nuovi lavoratori per ruoli non dirigenziali. Si assumeranno, infatti, 100 risorse come funzionario tecnico e 1000 risorse come assistente, in diverse aree. Per partecipare ci sono alcuni requisiti da rispettare: innanzitutto non si devono avere condanne penali e non si deve essere stati dispensati, licenziati o destituiti da impieghi pubblici. Inoltre si devono avere almeno 18 anni, essere cittadini italiani, avere l’idoneità fisica ai ruoli e godere di tutti i diritti civili e politici.

A livello scolastico, i requisiti sono diversi a seconda dei ruoli. Per il concorso da funzionario serve avere una laurea triennale o magistrale, mentre per quello di assistente è sufficiente avere un diploma di scuola superiore. Per partecipare al bando si deve effettuare la registrazione alla piattafoma InPa e compilare le domande, seguendo le istruzioni a schermo. La scadenza per entrambi i concorsi è alle 23:59 del 22 agosto 2024.

Come si svolge il concorso

Dopo la candidatura, l’esame consiste in un’unica prova scritta: un test a risposta multipla con 60 domande da completare entro 90 minuti. La si svolge mediante strumenti digitali ed informatici. Per ogni risposta corretta si guadagnano 0.5 punti, le risposte non date valgono 0 punti e quelle errate, invece, valgono -0.1 punti. Si supera la prova con un punteggio minimo di 21/30.

Dopo questa prova, per chi l’ha superata c’è un’altra prova orale. Si tratta di un colloquio interdisciplinare che serve ad accertare la capacità professionale dei candidati e la loro preparazione; in questa sede verrà accertata anche la conoscenza dell’inglese e le competenze digitali.