Ogni volta che accendi i termosifoni senza fare questo, ti stai intossicando | Tutto nei polmoni della tua famiglia

Quando tornerai ad accendere i termosifoni, ricordati di fare prima questa cosa. Altrimenti rischi di intossicare tutti.

Tra non molto tornerà la stagione della cioccolata calda, i film guardati con una coperta di pile e i termosifoni accesi. Prima però di scaldare la tua dimora, ricordati che esiste un comportamento intelligente da fare per evitare di intossicare tutti quanti. In pochi se lo ricordano e, senza saperlo, mettono a dura prova i loro polmoni.

Ma di che cosa si tratta? E perché a consigliarlo sono proprio gli esperti? Non ci resta che scoprirlo assieme.

L’inverno sta arrivando e, nonostante con la mente siamo ancora al mare e al caldo, la verità è che ben presto farà sempre più freddo. Il calendario comunale delle accensioni dei termosifoni 2024/2025 è già stato pubblicato e, se non lo avessi ancora fatto, puoi già andare a controllare. Oltre però a questo accorgimento, esiste un comportamento in particolar modo che dovresti rispettare prima di accendere i tuoi caloriferi.

Si tratta della pulizia dei tuoi termosifoni, i quali nel corso dell’estate hanno accumulato polvere e batteri e potrebbero diventare rischiosi per la tua salute.

Come pulire i termosifoni di casa

Bisogna ricordare che la pulizia profonda e accurata dei caloriferi deve essere fatta frequentemente durante l’anno. In questo modo, quando arriverà il freddo, potremo trovarci sempre preparati e senza troppo sporco in eccesso. Il primo passaggio fondamentale da eseguire è quello di rimuovere tutta la polvere accumulata nel tempo. Sotto al tuo termosifone ricorda sempre di posizione un asciugamano e una teglia da forno (o qualsiasi altro contenitore basso). Questo perché, per rimuovere a fondo la polvere, dovrai utilizzare dell’acqua con un po’ di ammoniaca, la quale fuoriuscirà poi nella teglia in basso.

A questo punto non ti resterà che asciugare il tutto e il gioco sarà fatto. Esistono però alcune alternative più veloci, ecco quali.

Delle alternative più rapide

Molte persone utilizzano anche l’aspirapolvere per eseguire questo processo. Basterà che abbia un beccuccio piatto, per riuscire a passare anche nelle fessure più strette del termosifone. In alternativa potresti optare per un piumino cattura polvere o addirittura per un phon (il quale andrà a ‘sputare’ fuori la polvere). Altre persone utilizzano invece dei pulitori a vapore, in grado di eliminare sia la polvere che igienizzare perfettamente il termosifone.

Insomma, utilizza almeno una di queste tecniche per pulire accuratamente il tuo termosifone. Soltanto così non metterai a rischio la tua salute d’inverno!