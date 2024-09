Oculisti, introdotto da oggi questo test della vista | I tuoi occhi stanno bene solo se trovi l’intruso

Prova anche tu a risolvere questo test della vista. Da oggi gli oculisti di tutto il mondo lo utilizzeranno come strumento.

Se anche tu ami metterti alla prova e passare un po’ di tempo facendo qualche test online, in questo articolo potrai trovarne uno assai interessante. Si tratta del test visivo che sta spopolando online, utilizzato persino dagli oculisti per scoprire se i nostri occhi stanno bene. Ti serviranno pochissimi secondi del tuo tempo e, dopodiché, potrai scoprire se i tuoi occhi sono veramente perfetti come credi.

Ecco dunque in che cosa consiste il test e la soluzione. Soltanto una piccola fetta di persone riesce a risolvere l’enigma in così poco tempo.

Online è possibile trovare centinaia di migliaia di test da fare da soli o in compagnia, per scoprire quanto effettivamente il nostro cervello sia allenato o meno. In queste ore ne è divenuto virale uno che vedrebbe messi alla prova i nostri occhi. D’altronde la nostra capacità d’osservazione dovrebbe essere sempre sviluppata e allenata.

Grazie quindi a questo piccolo ‘enigma’ potrai scoprire quanto tu sia effettivamente bravo ad osservare tutto quello che ti sta attorno.

In che cosa consiste l’enigma

L’immagine che dovrai osservare (in alto) ti mostra una serie di ‘D’ scritte in corsivo e divise in diverse colonne. Apparentemente questa immagine pare non abbia niente di particolare, ma non è così. Questo perché, proprio in mezzo a tutte queste lettere, se ne nasconde una differente dalle altre. È praticamente impercettibile alla vista e la difficoltà sta proprio nel riuscire a intravederla in meno di 10 secondi. Prima di scorrere l’articolo concediti dunque un profondo sospiro e stacca la mente da ogni pensiero.

Torna poi a guardare l’immagine e, nel caso in cui non dovessi aver trovato una soluzione, ecco dove si nasconde la lettera differente.

La soluzione al test visivo

Ebbene sì, la lettera differente dalle altre di trova esattamente in quinta fila (partendo dall’alto). Si tratta di una ‘B’ in corsivo, molto simile a tutte le altre ‘D’ se non fosse per la differente posizione della ricurva. Se sei riuscito a trovare la soluzione in meno di 5 secondi, allora vuol dire che sei un bravissimo osservatore e ti basta molto poco per farti una panoramica generale di quello che ti circonda. Nel caso in cui non ci fossi riuscito, non temere!

D’altronde questo test della vista non è per nulla semplice e scoprire l’intruso può sembrare a molti impossibile.