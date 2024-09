NOVE scatenata: dopo Amadeus arriva anche la regina di Mediaset | Contratto da schiaffo alla miseria

Il Canale Nove di Warner Bros. Discovery fa il colpaccio del secolo, dopo Amadeus arriva anche la regina di Mediaset e i fan sono impazienti. Si parla di un contratto cospicuo anche in questo caso.

I canali che fanno parte del gruppo di Warner Bros. Discovery fanno furore, in quanto stanno collezionando fuoriclasse ormai da anni, per questo motivo l’emittente privata sta diventando sempre più una nuova competitor per le avversarie, Rai, Mediaset e così via.

Sono molti i nomi che sono passati nei loro programmi, da Crozza a fino ad arrivare a Fazio e Amadeus, ultimi arrivati la cui “partenza” ha fatto molto discutere. D’altronde ogni conduttore è libero di provare nuove esperienze passando da un’emittente all’altra senza dover per forza ricevere un processo mediatico.

Adesso dopo Ama, sul Canale Nove arriva anche la regina di Mediaset e in molti sui social parlano di un contratto a molti zeri, non ancora confermato. È caos tra i telespettatori i quali non sanno più su che canale guardare per trovare tutti i loro beniamini.

Le parole di Amadeus in merito alla sua esperienza sul Nove

Amadeus in merito al suo arrivo al Canale 9 di Warner Bros. Discovery ha parlato dei suoi progetti lavorativi cioè in merito alla conduzione di Suzuki Music Party, chiarendo: “Hanno scritto che sarà ‘il piccolo Sanremo di Amadeus’ ma non è vero, sarà solo una grande show”. Inoltre condurrà Chissà chi è e La Corrida ad ottobre, generando molta attesa tra il pubblico, in quanto adesso sono molti anni che il mitico show di Corrado non tornava sul piccolo schermo.

In merito al suo addio in Rai ha rivelato di aver scelto dove andare in base al cuore: “La Rai ha fatto di tutto economicamente, sul tavolo dell’avvocato che ha seguito le trattative c’erano due bozze contrattuali uguali, ma è venuto a mancare qualcosa dal punto di vista affettivo…”, rivelando poi in merito a Fiorello: “Siamo come fratelli ma mai parlato di un programma insieme…”, in quanto l’ex conduttore di Viva Rai 2 dovrà decidere lui stesso dove andare.

La regina di Mediaset arriva a Warner Bros. Discovery

In merito al nuovo palinsesto rilasciato da Discovery, oltre ai vari fuoriclasse che si leggono, confermando quindi la presenza dei vari show che tanto amiamo da Cash or Trash a Don’t forget the lyrics e così via, sono stati inseriti i programmi di Amadeus uno degli ultimi acquisti dell’emittente privata e anche della regina di Mediaset che ha deciso di provare una nuova esperienza lontana dall’emittente del Biscione.

Parliamo ovviamente di Belen Rodriguez la cui presenza in questa nuova emittente sarà doppia, in quanto la vedremo sia in autunno su Real Time che nel 2025 sul Canale 9, alla conduzione rispettivamente di Only Fun insieme ai mitici PanPers che con il nuovo programma, Amore alla prova – La crisi del settimo anno.