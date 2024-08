Niente più Alcol Test: se presenti questo foglio nessuno può fartelo | Tienilo nel cruscotto

Ecco come evitare l’Alcol Test. Se presenti questo foglio le Forze dell’ordine non potranno dirti niente. Provare per credere.

Quando si è alla guida è fondamentale rispettare sempre il Codice della Strada. Tra le regole previste troviamo quella di non assumere alcol quando si è alla guida. Questo perché potrebbe alterare la nostra attenzione e renderci un pericolo per noi e per gli altri. Esiste però un foglio speciale che, se presentato alle Forze dell’Ordine, potrebbe salvare il guidatore se possiede un tasso alcolemico non troppo alto. Ecco di che cosa si tratta.

È bene sottolineare che quando si è alla guida non bisogna mai bere vino, birra o drink di vario genere e tipo.

D’altronde l’alcol è una delle cause principali di incidenti e morti per strada ogni anno e la cosa non deve essere certamente sottovalutata. Nel caso in cui le Forze dell’Ordine dovessero accorgersi che il guidatore ha bevuto tramite un Alcol Test, allora potranno procedere con la revoca della patente per un periodo più o meno lungo. Onde evitare di essere anche tu il prossimo, forse c’è una cosa di cui dovresti essere a conoscenza.

Esiste infatti un foglio che ti permetterà di farti evitare l’Alcol Test durante un qualsiasi posto di blocco.

Quale foglio dovrai tenerti sempre sul cruscotto

A volte anche un minimo di alcol può costarti caro e quando si tratta del Codice della Strada non possono esserci scuse. Stando però ad un recente emendamento firmato da Etelwardo Sigismondi, ossia un senatore di Fratelli d’Italia, sembrerebbe che tutti gli autisti professionisti saranno presto esentati dall’Alcol Test. D’ora in poi chiunque possegga la Cqc (indennità di trasferta potenziata) potrà sottrarsi a questo test tanto temuto e rendere la sospensione della patente sempre più difficile.

Scopriamo però insieme qualche dettaglio in più sull’emendamento firmato da poco da Fratelli d’Italia.

Quali veicoli saranno esentati dal test

L’Alcol Test o Alcolock non verrà più applicato a tutti i veicoli di tipologia N, utilizzati assiduamente da alcuni guidatori. Sigismondi ha appena firmato l’emendamento e anche altri senatori del PD hanno approvato (come Lorenzo Basso). Se tuttavia l’Alcool Test potrà essere scampato tramite questo foglio, Elena Murelli della Lega ha chiesto di introdurre piuttosto dei test antidroga, i quali verranno fatti tramite dei test salivari. Lo scopo è appunto quello di avviare degli specifici controlli su alcuni settori lavorativi come quelli dei trasporti su strada.

Insomma, se anche tu sei un autista professionista tieniti sempre questo foglio che dimostrerà che stai lavorando per evitare l’alcol test.