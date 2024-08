Né Catania né Messina: il miglior cannolo siciliano lo trovi qui | Impossibile non tornarci

Con grande stupore di molti, il migliore cannolo siciliano d’Italia non lo troverete né a Catania né a Messina ma soltanto qui. Una volta provato dovrete tornarci spesso, in quanto il loro dessert crea dipendenza.

Quando si decide di andare in vacanza non bisogna per forza raggiungere mete oltreoceano in quanto anche solo qui in Italia di meraviglie da scoprire ce ne sono moltissime. Ogni regione è caratterizzata da qualcosa di bello che fa arrivare ogni anno milioni di turisti da ogni parte.

Sicuramente in estate per tutti gli amanti della spiaggia, le mete di mare sono le più prenotatili, in quanto è bello unire il divertimento alla tintarella. Il mare del sud è fenomenale e le loro spiagge si avvicinano molto a quelle dei tropici, in quanto l’acqua cristallina e quella sabbia fine fanno innamorare i turisti ogni anno.

Se per esempio quest’anno avete optato per la Sicilia come meta di balneazione allora sappiate che dovrete recarvi necessariamente in questo luogo, in quanto il cannolo siciliano è stato eletto come il migliore nella sua categoria. Attenzione perché non parliamo né di Catania né di Messina, ma dov’è allora?

Sua Grazia il cannolo siciliano

Il cannolo siciliano è uno di quei dolci intramontabili famoso ovunque, diventato un dolce internazionale proprio per la sua bontà e la sua esplosione di gusto. Oggi giorno possiamo assaggiarlo con la ricetta classica o in diverse versioni, ma alla fine lo si ama comunque.

Per prepararlo, seguendo la ricetta originale, dopo aver acquistato le cialde già fatte o dopo averle preparate voi da soli a casa (dipende da quanto tempo avete), dovrete creare la crema da farcire, composta da ricotta di pecora (come vuole la tradizione ma potrete fare le vostre varianti), zucchero e gocce di cioccolato fondente. Una volta riempiti i vostri cannolini, potrete guarnirli con la granella di pistacchio o con le scorze di arance e ancora con le ciliegie candite.

Il migliore di sempre

Preparare il cannolo siciliano è un’arte e sicuramente tutti potranno farlo, basterà seguire la ricetta però naturalmente come lo fanno i pasticceri in Sicilia non ha eguali, in quanto mangerete proprio quello autentico, per questo almeno una volta nella vita dovreste andare a mangiarlo nella residenza ufficiale.

Tra l’altro, per l’Accademia italiana della cucina, il migliore in assoluto d’Italia che ha vinto la corona è quello dell’Antica gelateria dei fratelli Enzo, Giuseppe e Alessandro Granata, il bar/pasticceria che si trova in Piazza Garibaldi, nel centro storico di Nicosia a Enna. Pare che dopo il primo morso non possiate più farne a meno. Diciamo che ci crediamo benissimo!