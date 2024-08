Mi hanno regalato 1 Kg di tappi di sughero: in 5 minuti ho creato un capolavoro geniale | Tutti lo vogliono

I tappi di sughero, oltre al loro classico scopo possono essere utilizzati anche per altro. Ecco che cosa potete fare con un chilo di tappi in 5 minuti, potrete creare realmente un capolavoro, tutti vi chiederanno di farglielo.

I tappi di sughero hanno uno scopo utilissimo nella conservazione del vino o delle varie bevande il cui tappo viene utilizzato per la chiusura. Una volta stappata la bottiglia però moltissime unità di questi sigilli vengono non solo buttati nei contenitori sbagliati, in quanto devono essere smaltiti o nell’umido se vi è l’apposita raccomandazione da parte del vostro Comune di appartenenza o direttamente nel bidone del legno, ma anche sprecati.

Quando parliamo di bidone del legno, ci teniamo a ricordarvi questa cosa, per fare quel piccolo tappo viene impiegata la corteccia degli alberi, quindi glielo dobbiamo alle nostre fonti di ossigeno di avere rispetto del loro “involucro”. Detto ciò, un tappo di sughero può essere impiegato in moltissimi altri modi una volta che avrete fatto lo “scoppio” di Capodanno.

Per questo oggi vogliamo indicarvi un metodo creativo per cui realizzerete in 5 minuti un capolavoro che tutti vi invidieranno e saranno in molti che lo vorranno anch’essi per casa loro. Ecco cosa vi serve.

Metodi alternativi per utilizzare i tappi di sughero

Fa caldo, magari non avete voglia di uscire dalla camera del vostro albergo o della casa vacanza in cui risiedete per queste settimane di agosto e così, anziché annoiarvi davanti alla televisione, vogliamo proporvi un momento creativo che vi appassionerà.Oltre a quello di cui vi parleremo a breve, con i tappi di sughero usati, potrete realizzare molte cose che neanche immaginate, in questo modo potrete dargli una seconda vita e la natura ringrazierà.

Detto ciò, con questi tappi potrete realizzare delle etichette naturali per l’orto di casa vostra o dei vasi che tenete sul balcone. Infilzate con uno stecchino da spiedino il tappo, scrivete con il pennarello di che piantina si tratta (basilico, prezzemolo e così via), infilate nella terra e avrete il vostro piccolo giardino ordinato e catalogato. Inoltre potrete realizzare moltissime cose, da un sottopentola alle decorazioni natalizie a dei segnaposto e perfino dei profumatori di armadi. Se fate una ricerca online troverete moltissime idee alternative.

Un capolavoro per la vostra casa

In rete, spulciando tra un sito e l’altro, abbiamo trovato un’idea geniale che potrete realizzare anche voi con i vostri tappi di sughero, in quanto ci impiegherete 5 minuti e otterrete un accessorio per la casa da fare invidia ad amici e parenti.

Prendete tutti i tappi che avete messo da parte o acquistato, incollateli uno a fianco all’altro con la colla a caldo realizzando un rettangolo di dimensioni varie, in base alle vostre esigenze ed et voilà avrete realizzato un capolavoro creativo, un bellissimo tappeto di sughero per il bagno o per la cucina. Non è meravigliosa come idea di riciclo?