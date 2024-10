Mi faccia controllare i termosifoni | Ora ti suonano a casa: MULTA se superi le 6 ore

Attenzione ai tuoi termosifoni. Da adesso ti controllano direttamente a casa e il rischio può essere una multa salatissima. Ecco perché.

“L’inverno sta arrivando” avrebbero detto in una nota serie televisiva e, proprio per questo, ben presto torneremo ad accendere i tanto amati termosifoni.. Quello che però non tutti sanno è che, commettendo questo errore, potremmo rischiare di avere dei controlli a casa e possibili multe stellari.

Ecco dunque perché non dovresti superare le 6 ore e tutte le regole che dovresti seguire alla lettera quando si tratta dei tuoi termosifoni.

D’inverno non c’è cosa più terribile al mondo di avere una casa fredda e piena di spifferi. In queste situazioni i caloriferi sono indubbiamente i nostri migliori amici, in grado di strapparci un sorriso anche durante i mesi più rigidi e gelidi. Se anche tu non vedi già l’ora di accenderli, sappi che non potrai farlo prima di una determinata data. Questo perché il riscaldamento domestico ha delle regole previste dalla legge che, nel caso in cui non dovessero essere rispettate, potrebbero costare caro all’individuo.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio il calendario 2024/2025 e quando potrai finalmente scaldare la tua casa in base alla regione in cui vivi.

Il decreto sulla gestione degli impianti termici

Come tutti gli anni, anche questo 2024/2025 prevederà delle fasce climatiche e degli specifici orari in cui poter finalmente accendere i nostri riscaldamenti. La motivazione dietro a questa situazione? Lo scopo è quello di ridurre quanto più possibile l’impatto ambientale ed evitare un consumo eccessivo di gas metano. Tutto il regolamento della nostra nazione è previsto all’interno del decreto del Presidente della Repubblica n’74 del 2013.

All’interno del regolamento è sottolineato che le temperature degli interni non dovrebbero superare i 19 gradi (con due gradi di tolleranza) e, nel caso in cui si viva all’interno di un condominio, l’accensione è direttamente decisa dai Comuni.

Quando potrai accendere i tuoi caloriferi

All’interno del regolamento sono previste sei zone climatiche (dalla A alla F), ognuna delle quali ha una data d’accensione dei caloriferi differente. Per quanto riguarda la A, sarà possibile scaldarsi dal primo di dicembre fino al 15 di marzo (max 6 ore al giorno). La B, invece, dal primo di dicembre fino al 31 di marzo (max 8 ore al giorno) e la C dal 15 di novembre fino al 31 di marzo (max 10 ore al giorno). Nel caso della D, la data d’accensione sarà il primo di novembre fino al 15 di aprile (max 12 ore al giorno) e della E dal 15 di ottobre fino al 15 di aprile (max 14 ore al giorno). Infine, tutti coloro che vivono nella zona F non avranno alcun tipo di limitazione.

Insomma, non sottovalutare la cosa e non rischiare di accendere i tuoi termosifoni prima del tempo.