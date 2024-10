Meloni ci tassa ancora: se la tua casa fa ombra sulla strada devi PAGARE | È danno al comune

Attenzione all’assurda tassa decisa dal Governo Meloni. Se la tua casa fa ombra sulla strada devi pagare una cifra folle.

Le tasse sono un incubo e questo lo sappiamo benissimo, ma non tutti sono a conoscenza di una richiesta folle decisa dallo Stato italiano. A costringerci a sborsare un bel po’ di soldi potrebbe essere infatti l’ombra della nostra casa.

Ma in che senso? E a quale cifra potrebbe ammontare questa tassa a dir poco assurda? Non ci resta che scoprirlo assieme.

I cittadini italiani devono necessariamente pagare le tasse, finanziando così tutte le spese che possono gravare allo Stato. Eppure, molte di queste somme richieste possono essere a dir poco folli. Un esempio è sicuramente la cosiddetta tassa dell’ombra. In pochissimi la conoscono e, non appena ne verrai a conoscenza, potresti rimanere senza parole anche tu.

Ora non bastava più il bollo auto, il canone Rai o la Tosap, adesso anche la nostra dimora potrebbe costarci caro. Ecco perché.

Quando la nostra casa può diventare d’intralcio per gli altri

Una regola fondamentale della ‘buona convivenza’ con gli altri è quella di non intralciare mai la serenità altrui. Secondo il Governo Meloni, anche una tenda appariscente, la quale potrebbe ombreggiare il suolo pubblico (come un marciapiede) potrebbe essere un serio fastidio. Proprio come la tassa Tosap, anche in questo caso si rischierebbe di occupare illegittimamente il suolo pubblico. Esiste dunque una tassa che il cittadino dovrà pagare in alcuni specifici Comuni e di cui probabilmente non avevi mai sentito parlare.

Ma quali tipologie di tende sono comprese in questa somma secondo la legge italiana? La risposta potrebbe sorprenderti.

Cosa prevede l’articolo 38, comma 1 del d.Igs

Come evidenziato da Brocardi.it, le tende e non ritenuti ‘fastidiosi’ e che potrebbero ombreggiare il suolo pubblico sono: i balconi, i ballatoi, le insegne, le tende e tutto ciò che, non volendolo, ombreggia un marciapiede pubblico. L’articolo 38, comma 1 del d.Igs cita appunto: “Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province”. Una tassa decisamente strana, la quale potrà essere applicata a discrezione del Comune in cui si abita (il quale potrà fare un prelevo di denaro per ogni metro quadrata di ombreggiatura).

Insomma, se non ne avevi mai sentito parlare, non sottovalutare mai più l’ombra della tua casa, potrebbe costarti veramente caro!