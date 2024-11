Medico specialista, una visita gratis per tutti: paga lo Stato Italiano | La prenoti con un click

Da adesso potrai fare una visita gratuita da un medico specialista. Ad occuparsi di pagare sarà tanto lo Stato italiano!

In queste ore è giunta una notizia che ha entusiasmato una buona fetta della popolazione italiana. Il Governo ha deciso di investire sulla sanità e da adesso sarà possibile fare una visita gratuita da un medico specialista. Potrai prenotarla direttamente da casa e con un semplice click.

Ma di che cosa si tratta? E quale persone saranno comprese all’interno di questa iniziativa? Non ci resta che scoprirlo assieme.

Quando si tratta di salute è sempre bene evitare di sottovalutare la questione e sottoporsi ad ogni visita necessaria. Purtroppo però, questi esami possono avere liste d’attesa lunghissime e non tutti possono permettersi una visita in una clinica privata. Quello che però non tutti sanno è che, proprio in queste ore, la Regione Lombardia ha promosso un’iniziativa assai interessante.

Una buona fetta della popolazione potrà sottoporsi ad una visita importante e in maniera completamente gratuita.

L’importante programma proposto dalla Regione Lombardia

La Regione Lombardia ha deciso di iniziare un programma per la prevenzione ai tumori alla prostata sul territorio. Per farlo ha offerto uno screening in grado di accorgersi prematuramente della presenza o meno di questo tumore. Le persone che rientrano in questo programma gratuito sono: gli uomini assistiti in Regione Lombardia nati dal novembre del 1974. Potranno dunque presentarsi tutti coloro che hanno compiuto cinquant’anni, non prima del proprio compleanno. Il soggetto avrà la possibilità di aderire successivamente all’iniziativa, fino però ad un massimo di 70 anni d’età.

Ma come fare per accedere a questo percorso di vitale importanza? Scopriamolo subito assieme nel seguente articolo.

Come accedere allo screening

La prima cosa che il cittadino deve fare per poter usufruire questo screening è compilare un questionario presente sul Fascicolo Elettronico Sanitario. All’interno del questionario saranno presenti domande riguardante le informazioni dell’individuo e della sua famiglia, per vedere se corrisponderà ai requisiti necessari. In caso di esito positivo, allora potrà procedere con il PSA, ossia l’Antigene Prostatico Specifico (un esame del sangue più accurato). Infine, nel caso in cui il soggetto non possegga il Fascicolo Sanitario Elettronico, allora potrà recarsi in uno dei punti adibiti e procedere direttamente per fare domanda.

Insomma, non correre alcun rischio e approfitta di questo importantissimo percorso gratuito della Regione Lombardia. Soltanto così, eventualmente, potrai accorgerti in tempo della presenza o meno del tumore alla prostata.