MD lancia la provocazione: la padella firmata a 3€, solo per vedere quanti la comprano | Lunghe code in arrivo

MD ha lanciato una super offerta sul suo volantino, per quella padella firmata a 3€, i clienti si sono messi in coda da ore, anche perché a quel prezzo è difficile trovarla.

Fino a qualche tempo fa, i cittadini erano molto settoriali e difficilmente andavano in un discount a fare la spesa, per tutta una serie di stereotipi che si erano creati negli anni. Poi la mentalità è cambiata, complice anche la crisi finanziaria che si è venuta a creare e così adesso si tende a non comprare più in un unico posto.

I cittadini raccolgono tutti i vari volantini tra discount e supermercati e iniziano a segnare i luoghi dove comprarli in base all’offerta del momento. Tra i discount più gettonati c’è sicuramente l’MD, il quale ogni giorno mette a disposizione dei suoi fedeli clienti, degli sconti veramente competitivi.

Tra le varie promozioni tutte da acquistare, non potrete rinunciare a queste padelle firmate a 3€ che hanno generato movimento tra gli acquirenti. Si sono formate lunghe code proprio perché tutti vogliono riuscire ad accaparrarsela.

Il volantino di MD

Avete tempo fino al 3 novembre per acquistare gli articoli in sconto presenti nel volantino di MD che stanno facendo emozionare molti clienti. I carrelli si riempiono a prezzi piccolissimi, per questo motivo sono in molti ad aver fatto le scorte, senza aspettare l’ultimo giorno, con il rischio di non trovare più nulla da acquistare. Anche perché molti articoli, come succede spesso in questi frangenti, sono disponibili soltanto fino a esaurimento scorte.

Inoltre sappiate che in occasione del 30esimo anniversario da quando hanno aperto i loro punti vendita, il noto marchio ha messo a disposizione un concorso per provare a vincere 30.000 card dal valore vario (5 euro, 10 euro, 20 euro e 50 euro) da utilizzare per la spesa.

La padella in super sconto

Sfogliando l’attuale volantino di MD, ci sono moltissime offerte che fareste meglio a tenere in considerazione, in quanto sono veramente imperdibili. Un articolo molto gettonato sono le padelle firmate a 3 euro che stanno andando a ruba. Potrete sceglierle in due colori, una verde e una arancione ed entrambe presentano il rivestimento antiaderente e antigraffio di altissima qualità.

Per poterle acquistare a questa cifra piccolissima, vi basterà fare una spesa di 25 euro. Non male se ci pensate, visto che comunque a quella cifra, con le offerte attualmente presenti, vi riempite comunque il carrello. Detto ciò, non tardate molto, in quanto sono diversi i clienti che stanno facendo la scorta.