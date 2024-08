Maxi Assunzioni Primark: decine di posizioni disponibili e posti vacanti | Per candidarsi basta un click

Primark sta assumendo in gran parte della nostra nazione. Per poterti candidare ad una delle posizioni ti basterà un click.

Primark è un negozio di abbigliamento e per la casa che, da anni a questa parte, ha spopolato in gran parte delle città italiane. Attraverso i suoi prezzi da urlo e la possibilità di scegliere tra centinaia di prodotti, quest’azienda ha avuto un successo senza precedenti. In queste ore sta facendo delle maxi assunzioni anche nella nostra nazione. Sono aperte decine e decine di posizioni e, proprio per questo, anche tu potresti essere il candidato ideale.

La cosa assurda? Per poterti candidare ti basterà un semplice click e il gioco sarà fatto. Ecco dunque come fare.

Se anche tu stai cercando da tempo un lavoro sicuro, ben retribuito e che ti permetta di stare ogni giorno a contatto con le persone, Primark potrebbe essere l’ideale per te. L’azienda sta infatti assumendo personale, in svariate posizioni e luoghi della nostra nazione. Candidarsi è veramente semplice e ottenendo questo lavoro potresti finalmente dire addio alla precarietà e ai lavori stagionali.

Non ci resta quindi che scoprire alcune delle posizioni aperte e come fare per potersi candidare.

Le posizioni aperte con Primark

Attualmente Primark sta cercando moltissimo personale, per diversi ruoli e città d’Italia. Tra questi troviamo ad esempio: Assistant Manager, Team Manager, Addetto alle Vendite ( anche delle categorie protette), Department Manager, People & Culture Administrator, Allievo/a Manager di Store e Stagista. Le città interessate sono Torino, Roma, Arese, Venezia, Caserta, Milano, Firenze, Chieti, Brescia, Catania, Bologna e molte altre ancora. Primark propone contratti a tempo sia determinato che indeterminato e orari part-time o full.

Se anche tu sei interessato a lavorare nel negozio di abbigliamento, ecco come dovrai procedere.

Come potersi candidare

Per vedere tutte le posizioni aperte e i posti vacanti nelle rispettive città, dovrai semplicemente andare sul sito ufficiale it.carriere.primark.com. In questo modo avrai la possibilità di filtrare le varie posizioni e scegliere quella più adatta e comoda a te. Premendo poi su quella che preferisci, potrai scoprire la tua giornata tipo, i motivi per unirti al team di Primark, i requisiti richiesti e quale contratto ti verrebbe proposto (con il rispettivo stipendio). Cliccando poi su ‘Presenta Candidatura’ ti basterà inviare il tuo curriculum e il gioco sarà fatto.

Insomma, non perdere più tempo e candidati anche tu per una delle svariate posizioni aperte di Primark. Non te ne pentirai assolutamente!