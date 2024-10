Martina Colombari disperata: il figlio l’ha fatto sul serio | Lacrime per il triste epilogo

Martina Colombari in shock, c’entra ancora il figlio Achille: cos’è successo

Se fino a qualche mese fa Achille Costacurta era solamente il figlio di Billy e Martina Colombari, quindi un figlio d’arte come un altro, nelle ultime settimane il ragazzo ha fatto parlare di sé, soprattutto dal punto di vista negativo. Di recente, infatti, il 19enne ha condiviso sul proprio profilo Instagram alcune storie chiaramente rivolte contro la madre e con evidenti riferimenti alle sostanze stupefacenti, per poi ammettere sempre sui social di avere avuto seri problemi negli ultimi periodi.

Il giovane, infatti, ha ammesso di aver trascorso 2 anni in comunità per via di alcuni problemi di dipendenza: “Fumavo tanto, ho provato tutto tranne l’eroina. Ora non mi drogo più” ha detto, in merito, su un video pubblicato sul proprio profilo di TikTok. Due anni di certo non facili per mamma Martina Colombari e papà Billy Costacurta, che però avranno saputo stargli comunque vicino.

Di recente, Achille è ritornato al centro delle cronache e, ancora una volta, si sono alzate le polemiche. I suoi genitori non hanno espresso alcun commento o alcun parere in merito: ecco cos’è successo.

Cos’ha fatto con i suoi denti

Che la vita di Achille Costacurta e dei suoi genitori sia stata fortunata, da un punto di vista economico, è innegabile. Questo, però, non li ha risparmiati da altre difficoltà, come quelle legate alla dipendenza di Achille, che l’ha portato a vivere un’intensa esperienza al Sert, in un centro penale di Parma. “Era un posto gestito dalla chiesa. Però questa esperienza dura mi è servita, ma la mia testa è un po’ matta e ogni tanto ci ricasco” ha detto il ragazzo in merito, sempre sui suoi profili social, qualche settimana fa.

Proprio nel tema del ricascarci, di recente il piccolo Costacurta ha attirato di nuovo l’attenzione su di sé poiché si è fatto applicare una dentiera tempestata di diamanti. L’ostentazione è subito apparsa chiara a tutti i suoi follower, nonché ai suoi genitori: cosa hanno detto.

Il parere dei genitori

Dopo l’ultima trovata di Achille Costacurta, il padre Alessandro detto Billy si è lasciato andare nel corso di un’intervista alla tv ed ha ammesso che il figlio fatica a trovare una strada, una passione e ciò gli mette un’enorme preoccupazione. Il padre, però, sa di esserci sempre stato per suo figlio e per questo non si rimprovera niente: la sua speranza è semplicemente quella di vedere Achille realizzarsi.