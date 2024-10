Marina militare italiana, è una rivoluzione: tutti assunti con la terza media | Posto fisso e maxi stipendio

Potrai finalmente essere assunto nella Marina Militare solamente con la terza media. Partecipa anche tu al bando in questione!

Sogni anche tu un lavoro appagante, sei un fan dello sport e lo pratichi a livello agonistico? In queste ore è stato pubblicato un bando che potrebbe fare proprio al caso tuo. Si tratta del concorso VFP4 della Marina Militare Atleti 2024, il quale ti permetterà di salutare uno stipendio sottopagato e poco sicuro.

Ecco però nel dettaglio tutti i requisiti necessari per poter partecipare e in che cosa consisterà la prova.

Attualmente è veramente difficile trovare un lavoro con un maxi stipendio senza avere almeno un diploma di maturità o una laurea. Eppure, proprio in queste ore, la Marina Militare ha deciso di rivoluzionare le cose e permettere anche a coloro con la terza media di poter ottenere un lavoro prestigioso.

Ci sono ben 15 posti disponibili e, se anche tu sei un sportivo, questo concorso potrebbe fare proprio al caso tuo. Ma ecco perché.

I requisiti per poter partecipare al bando

Come accennato precedentemente, si tratta del Concorso Marina Militare Atleti 2024, il quale garantirà l’accesso ai Centri sportivi agonistici del Corpo Equipaggi Militari Marittimi. Le discipline riconosciute all’interno del bando sono: il nuoto in vasca (2 maschi e 1 femmina), il nuoto artistico (3 femmine), i tuffi (2 maschi), la canoa in acqua mossa, il canottaggio, il surf, il tiro con l’arco e il tiro al volo. Per poter partecipare sarà necessario possedere questi requisiti: avere la Cittadinanza Italiana, un’età compresa tra i 17 e i 35 anni, avere almeno la terza media, una perfetta idoneità psico-fisica, una condotta impeccabile e dei risultati a livello agonistico.

Dopodiché sarà necessario superare delle prove specifiche, per poter ottenere così questo lavoro dei sogni.

In che cosa consistono le prove

Dopo che la Marina Militare di Ancona avrà accertato l’idoneità psico-fisica del candidato, procederà con dei test attitudinali, per verificare la compatibilità del candidato con il ruolo. Infine, verranno analizzati i titoli di merito, i quali andranno ad influire nella votazione finale (sono compresi i risultati sportivi dell’individuo e i riconoscimenti nazionali e internazionali). Se anche tu sei interessato a questo bando, potrai compilare la tua domanda attraverso il portale InPA. Ricordati di inserire tutte le documentazioni necessarie e di possedere lo SPID, la CIE o in alternativa una PEC valida.

Non aspettare un secondo di più e approfitta di questa opportunità che ti viene data dalla Marina Militare. Potresti essere il candidato ideale!