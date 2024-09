“Ma quella è Chiara Ferragni…” | Clamoroso Tony Effe: pubblicato il video nel letto, il web si scatena

Il video scandaloso di Tony Effe pubblicato in queste ore. S’infittisce il caso del momento: ecco chi c’era nel letto con Tony.

In queste ore non si sta facendo altro che parlare del dissing avvenuto tra Fedez, Niky Savage e Tony Effe. Dopo le 64 barre pubblicate dal romano, Federico e Niky si sono scatenati in una battaglia di barre. L’ultimo pezzo caricato su YouTube da Tony, intitolato ‘Chiara’ ha lasciato gli italiani a bocca aperta.

In queste ore è poi divenuto virale un vecchio video del rapper e qualcuno ha ipotizzato che fosse proprio in compagnia dell’influencer Chiara Ferragni.

Quando si tratta di dissing tra rapper si sa, non c’è morale che regga e ogni scelta è ben mirata per colpire il ‘nemico’. In queste ore sui social, al telegiornale e online non s’è parlato d’altro che della lotta tra Fedez, Niky Savage e Tony Effe. È partito tutto da quest’ultimo, il quale ha caricato 64 barre contro gli altri due, in particolar modo Niky Savage, ritenuto da lui come la sua ‘fotocopia venuta male’.

I due non hanno tardato a rispondere e Federico ha accusato il romano durante il suo dissing di essere razzista e non bravo a rappare.

Le parole di Tony Effe su Chiara Ferragni

Giovedì sera, Tony Effe ha annunciato di aver risposto a Fedez, con un nuovo pezzo intitolato ‘Chiara’ (un chiaro riferimento all’ex moglie di Fedez, Chiara Ferragni). Tra le barre sono emerse le sue provocazioni riguardanti il loro divorzio e come ha gestito i figli Leone e Vittoria. Dei tasti dolenti che hanno visto una reazione molto forte da parte di Fedez. All’interno del brano, Tony ha poi alluso al fatto che la Ferragni lo abbia desiderato per molto tempo, anche quando stava ancora con Federico.

Inutile dire che il mondo del web si è scatenato e ha tirato fuori un video che qualcuno si era sicuramente dimenticato.

Tony Effe nel letto mentre chatta con Chiara? La ricostruzione

Tempo fa, Tony Effe fece le 24h assieme a Nicolò De Devitiis, un servizio del programma ‘Le Iene’ amato dai telespettatori. Mentre i due si trovavano a letto a casa del rapper, Nicolò ironicamente gli chiese con chi stesse chattando in quel momento. Dopo avergli mostrato il telefono, De Devitiis sorrise e fece intendere che si trattava di una donna molto famosa. I più maligni hanno dunque ritirato fuori questo video e hanno ipotizzato che si trattasse proprio dell’ex moglie di Federico: “Ma quella è Chiara Ferragni?” qualcuno ha scritto online.

Sarà davvero così oppure si tratta di una bufala? Non ci resta che aspettare che emergano nuovi dettagli.