Lo sai fare l’uovo al tegamino? | Da oggi cercano il ‘Masterchef di Stato’: con la terza media sei assunto

Se sai cucinare un uovo al tegamino, questa offerta di lavoro è per te, in quanto da oggi cercano il “Masterchef di Stato”. Ecco i requisiti che vi verranno richiesti.

Quando si è in cerca di lavoro, bisogna necessariamente essere sempre di mentalità aperta, in quanto non sempre si potrà trovare il lavoro dei propri sogni, ma molte volte un’opportunità lavorativa improvvisa si potrebbe rivelare più interessante di un’altra sperata.

Diciamo che non bisogna mai precludersi nulla, in quanto non sapete mai che cosa il destino potrebbe riservarvi. Basta soltanto fare il primo passo e il resto verrà da sé, per questo motivo bisogna essere di larghe vedute e soprattutto pragmatici.

Se siete in grado di cucinare un uovo al tegamino, questa offerta di lavoro è quello che fa per voi, in quanto vengono ricercati i “Masterchef di Stato”, con la terza media. Proseguite nella lettura e capirete.

Benefit che potreste ottenere

Come avrete potuto intuire dal titolo, il lavoro proposto si riferisce a un nuovo concorso pubblico indetto, nel quale vengono richiesti lavoratori in grado di cucinare. Qualora doveste superare quindi tutto l’iter, potrete beneficiare ovviamente dello stipendio di 12 mensilità, la cui cifra è quella prevista dal CCNL sottoscritto al momento di firma, con l’aggiunta dell’indennità di compatto lorda annua, così come l’indennità di vacanza e la tredicesima mensilità.

Vi diciamo subito che avrete tempo fino alle 17 del 20 Novembre 2024 per presentare la domanda, seguendo le indicazioni presenti nel bando, pagando la relativa tassa di iscrizione. Ovviamente la preparazione per il superamento della prova preselettiva (se necessario) e di quella pratica in seguito è fondamentale per avere una possibilità di riuscita.

I requisiti per poter accedere al concorso

Per poter accedere a questo concorso dovrete saper cucinare ovviamente molto di più di un semplice uovo al tegamino, in quanto la posizione da “Masterchef di Stato” di cui vi parlavamo in apertura si riferisce a un nuovo concorso indetto nel Comune di Martinsicuro per la copertura di 2 posti a tempo pieno e indeterminato come “Operatore esperto servizi tecnici – cuoco”. In merito ai requisiti d’accesso, tra i vari riportati sappiate che potranno partecipare coloro che presentano questi titoli di studio.

Vi riportiamo direttamente le voci presenti nel bando: “Licenza scuola dell’obbligo congiunta ad attestato di qualifica professionale di addetto alla ristorazione o denominazione equivalente; Diploma di qualifica triennale di Addetto/Operatori ai servizi di cucina di ristorazione nel settore cucina, o denominazione equivalente, rilasciato da Istituti per i Servizi alberghieri e la ristorazione; Diploma di maturità di tecnico dei servizi della ristorazione, o denominazione equivalente, rilasciato da Istituti per i Servizi alberghieri e la ristorazione”. Se siete interessati, fareste meglio ad affrettarvi.