Lo compra per buono e scopre che è tarocco: occhio alla truffa dell’iPhone | Mediaworld incarognata

Mediaworld e la truffa degli iPhone falsi al posto degli originali. Ci sono cascate centinaia di persone. Ecco come proteggersi.

Purtroppo si sa, oggigiorno fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio e la recente truffa sgominata sul web ne è la riprova. In queste ore è divenuto virale un video sui social, il quale ha denunciato questo subdolo raggiro.

Ma di che cosa si tratta? Ecco tutto quello che dovresti sapere sugli iPhone falsi spacciati per originali e venduti alle persone.

Ormai sappiamo benissimo che le truffe si sono triplicate e, nel corso degli anni, si sono raffinate al punto tale da essere praticamente impossibili da riconoscere. Proprio per questo è fondamentale denunciarle sempre, per far sì che le persone attorno a noi non siano le prossime vittime.

Tutti quanti stanno parlando adesso di una nuova ed inedita truffa, la quale potrebbe costarti centinaia di euro.

La truffa divenuta virale sui social

A denunciare l’imbroglio è stata una pagina su Tik Tok di nome Mega.phone.melzo. Il negozio in questione si occupa di riparare e vendere gli smartphone, computer e tablet a Melzo in provincia di Milano. Il video divenuto virale mostra il tipico imbroglio che sta circolando in questi giorni per le vie della città. Al negozio dell’uomo si è presentato un cliente con uno strano iPhone in mano, ancora con la pellicola e “nuovo” di pacca. Non appena però l’esperto tocca la scatola, capisce immediatamente che si tratta di un iPhone falso: “L’hanno fermato per strada e gliel’hanno venduto a 200€.. Vedi, quando si vuole risparmiare non si risparmia”. Dopodiché spiega che, assieme allo smartphone, il malvivente aveva mostrato anche una finta garanzia Mediaworld.

Ma come riconoscere immediatamente che si tratta di un iPhone falso? Mega Phone ha risposto a questo dubbio.

Da cosa si può riconoscere un iPhone falso

Come spiegato dall’esperto, già il prezzo a cui è stato venduto il telefono dimostra che si tratta di un palese imbroglio. Dopodiché, anche la scatola ha qualche dettaglio differente da quella originale e i tasti ai lati del telefono risultano più rigidi. Non appena poi viene acceso, si può notare immediatamente la lentezza d’esecuzione e come le applicazioni siano più opache rispetto al vero IOS. Infine, la telecamera del telefono è di pessima qualità e impossibile da paragonare ad un iPhone vero.

Insomma, come spiegato da questo utente su Tik Tok, non cascare nella trappola del finto iPhone e della finta garanzia Mediaworld e non credere al primo malvivente che passa per strada!