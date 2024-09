Lo chiamano il ‘Test Visivo Boccia’ | Sottoponilo al partner: solo gli infedeli riescono a trovare la ‘ZIP’

Mettiti alla prova con questo test visivo: lo risolvono solo gli infedeli

Una delle questioni che più è stata al centro delle cronache nelle ultime settimane è quella dell’ormai ex ministro Sangiuliano, che ha presentato le dimissioni dal ruolo a causa della bufera che l’ha investito.

A scatenarla su di lui Maria Rosaria Boccia, un’organizzatrice di eventi che ha dichiarato di avere avuto una relazione con l’ex ministro e, per questo, di aver subito dei favoreggiamenti dal punto di vista della carriera, nonché di aver ricevuto delle informazioni cruciali e delicate che non sarebbero dovute uscire dal palazzo.

Oggi vi proponiamo un giochino che, sui social, si è diffuso come il test visivo Boccia. Si tratta di un aguzza la vista come un altro: in quest’immagine, come potete vedere, è replicata all’infinito la parola “zig”, eppure tra queste file si nasconde una “zip” che dovete trovare nel minor tempo possibile. Mettetevi alla prova e poi sottoponete questo test al partner.

Ecco dove si nasconde la Zip

Quando si svolge un test visivo, sono diverse le tecniche che si possono mettere in atto. C’è chi spera nel colpo di fortuna e dà qualche sguardo veloce all’immagine, cercando di riuscire a cogliere il dettaglio che stona grazie all’interruzione del ritmo che questo inevitabilmente crea.

Altri, invece, preferiscono procedere riga per riga, avendo così ottime possibilità di trovare il dettaglio particolare ma rischiando di superare il tempo che questi test concedono, che solitamente è davvero poco.

Al di là di quale tecnica utilizzate, ciò che vi consigliamo di fare in merito a questo test aguzza la vista è di concentrarvi soprattutto sui margini dell’immagine, senza pensare che la “zip” si collochi al centro o vicino ai volti di Boccia e Sangiuliano. Non l’avete trovata? Ecco la soluzione.

Ecco la soluzione

Ebbene sì, la zip si trova proprio attaccata al margine destro dell’immagine. Si colloca infatti all’ultimo posto della nona riga e, se si prende come riferimento il circoletto con i due volti a cui è intitolato questo test aguzza la vista, è all’incirca dove si trova la bocca della Boccia.

Se eri riuscito a risolvere il test prima della nostra spiegazione hai uno sguardo da vera aquila! Se invece hai fatto fatica, non ti preoccupare: continua ad esercitarti e vedrai che diventerai sempre più bravo.