L’incidente, poi il video drammatico: salvato da morte certa | Ma dovrà vivere per sempre così

Dopo il suo terribile incidente, i medici pensavano che non ce l’avrebbe fatta invece è riuscito a sopravvivere anche se purtroppo il suo corpo non cambierà mai più, come dimostra questo video molto commovente.

Ogni giorno siamo invasi da molti problemi e ci lamentiamo spesso, quando in realtà i nostri grattacapi sono quasi sempre risolvibili, se li guardassimo da un altro punto di vista. Sono molte le persone che soffrono realmente che ricevono notizie terribili, come diagnosi di malattie terminali e non si arrendono mai.

Malattie gravi, incidenti, violenze, morte dei propri cari, sono solo alcuni degli scenari per cui le persone avrebbero tutto il diritto di lamentarsi e chissà come mai, molte volte loro si presentano spesso con il sorriso e noi che magari siamo tristi per aver bucato una gomma all’auto, la facciamo più grande di quello che sembra.

Per questo motivo oggi vogliamo riportarvi un video drammatico e commovente al tempo stesso, dove la resilienza è l’elemento chiave di questa storia. Dopo l’incidente, i medici non pensavano ce l’avrebbe fatta, eppure è vivo, con la speranza di poter vivere una vita migliore anche se purtroppo il suo aspetto non potrà mai cambiare.

L’incidente di Zaid Garcia

Oggi vogliamo parlare di Zaid Garcia, il ragazzo texano che all’età di due anni, a causa di una candela caduta sul letto ha riportato ustioni sull’80% del corpo. La sua storia ha tenuto con il fiato sospeso molte persone, anche perché i medici non erano fiduciosi, in quanto la sua condizione clinica era molto grave. Per l’estensione delle bruciature, dovettero amputargli una gamba, le braccia e dovettero coprirgli gli occhi con degli innesti di pelle.

Oggi Zaid ha 16 anni e nonostante tutto quello che gli è successo, mostra una resilienza e una forza d’animo che non è da tutti. Per lui è stata aperta una raccolta fondi, in quanto il ragazzo vorrebbe tanto effettuare una nuova operazione per sperare di tornare a vedere. L’obiettivo era quello di raggiungere 65mila dollari ma alla fine ne sono stati raggiunti 300mila.

Zaid oggi in un video commovente

Zaid Garcia è un ragazzo molto coraggioso che dopo l’incidente subito da bambino, aveva poche possibilità di farcela eppure contro ogni pronostico medico, oggi ha 16 anni. Purtroppo il suo aspetto non potrà più cambiare, ma ha dimostrato a tutti quanto sia un ragazzo molto dolce e forte. Gli esseri umani purtroppo si fermano all’aspetto esteriore e come ha rivelato lui stesso: “È stato difficile crescere, le persone hanno paura di me e ho tentato di suicidarmi. Ma adesso chiedo solo di essere accettato…” e gli unici che ne hanno visto l’aura sono stati ovviamente il suo cane e il suo gatto.

Gli animali ci amano per quello che siamo, a loro non interessa nulla del nostro aspetto fisico e di quanti soldi abbiamo, anche se purtroppo molti bipedi non li trattano con il dovuto rispetto che meritano. A ogni modo in questo video social, possiamo vedere Garcia in compagnia dei suoi due migliori amici, a coccolarli e passare il tempo con loro. Il ragazzo che sogna di diventare un interprete da grande, ha riportato un messaggio di speranza che dovrebbero leggere in molti: “Spero che le persone capiranno che non dovrebbero arrendersi solo perché ti dicono che non ce la farai. Voglio incoraggiare le persone. I dottori dissero che sarei morto. Non c’era speranza per me…”. Sicuramente oggi prima di lamentarci, dopo aver appreso questa storia, ci penseremo bene, non credete?