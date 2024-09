LIDL, l’offerta è clamorosa: con meno di 7€ dici addio all’autolavaggio | Puoi cancellare il numero

Grazie a questa offerta sensazionale rilasciata da Lidl, con meno di 7 euro potrete dire addio all’autolavaggio, in quanto la vostra auto sarà linda e profumata con una sola passata. Se siete curiosi di sapere come, proseguite nella lettura.

Il Lidl è diventato uno dei discount maggiormente frequentati dai cittadini, in quanto affidano alle corsie del noto punto vendita la propria spesa settimanale e non solo, in quanto la scelta è molto ampia. Si trova praticamente di tutto, dagli alimenti, ai detersivi, ai prodotti per il make up e beauty, fino ad arrivare a tutta la sezione vestiario e così via.

Ogni settimana poi, in base al volantino di riferimento, le offerte sensazionali sono sempre diverse, permettendovi di uscire con i carrelli carichi e con il portafogli ancora pieno. I prezzi del famoso discount sono famosi per essere piccolini, pur rilasciando una qualità sempre grande.

Nel volantino attualmente attivo, c’è un’offerta sensazionale che vi lascerà senza parole, in quanto con meno di 7 euro potrete dire addio all’autolavaggio, in quanto farete tutto quanto da soli. Ecco di che cosa stiamo parlando.

Il volantino Lidl attualmente in corso

In merito al nuovo volantino Lidl attualmente in corso, precisamente quello che resterà in vigore dal 23 al 29 settembre, la scelta come potrete notare è molto ampia. Ci sono offerte per ogni tipo, dalla sezione alimentare, la quale ha aggiunto anche una varietà di prodotti di culture diverse, qualora voleste fare la serata giappponese o quella spagnola, fino ad arrivare alla sezione vestiario, sportiva e molto altro ancora.

Siccome oggi il nostro focus si concentra sull’auto, oltre a quello di cui vi parleremo a breve, volevamo parlarvi di tutta la sezione inerente proprio a questo settore, in quanto il discount ha messo a disposizione dei cuoi cari clienti tutti i prodotti per rendere la vostra “4 ruote” lucida come quando è uscita dal concessionario. Per non parlare di tutti gli altri accessori, dal caricabatterie per auto portatile, al telo copriauto e così via.

Un’offerta imperdibile

Il volantino attualmente in corso con scadenza 29 settembre del Lidl ha inserito in sconto un oggetto che non è passato inosservato, in quanto con meno di 7 euro potrete dire addio all’autolavaggio. Avete capito di cosa parliamo? Del “Set tappetini auto, 4 pezzi”, disponibile alla modica cifra di 6,99 euro.

La particolarità di questo oggetto è quella di essere lavabile normalmente sotto l’acqua, così facendo non sporcherete i vostri interni, inoltre, grazie all’applicazione antiscivolo, guiderete in totale sicurezza. Questi tappetini sono adattabili per ogni auto, motivo per cui a questo prezzo non dovrete assolutamente farveli scappare.