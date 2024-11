Lidl distrugge il mercato delle pizze da asporto: te la porti a casa con 2€ | Qualità: ristorante stellato

Dal Lidl sono diventati competitivi anche nel settore delle pizze, in quanto un capolavoro del genere a 2€ non si era mai visto. Dite addio alle pizze da asporto, al discount hanno le pizze da chef stellati.

Chi l’ha detto che nei discount è impossibile trovare la stessa qualità dei supermercati “di categoria”? In realtà è l’esatto contrario, in quanto in tutti i negozi, piccoli o grandi che siano, è possibile trovare sia i prodotti validi che quelli che magari deludono le aspettative.

Per questo motivo i clienti dividono la propria spesa nei vari negozi messi a loro disposizione. Il Lidl per esempio, dopo un’iniziale diffidenza, dovuta agli sciocchi stereotipi ha iniziato ad attirare sempre più compratori, i quali non rinunciano più ai vari prodotti che si possono trovare tra le loro corsie.

I prodotti offerti dal noto discount sono molteplici ma l’attenzione dei clienti si è focalizzata soprattutto in merito a un’offerta che ha lasciato tutti senza parole. Una pizza del genere a 2€ non si era mai vista, ecco di quale parliamo.

Il ringraziamento del Lidl

Il Lidl ha voluto ringraziare i suoi clienti fedeli di averlo nuovamente scelto come “supermercato conveniente”, facendogli vincere l’insegna dell’anno, come riportano in prima pagina sul volantino attuale, con prodotti veramente esilaranti. Come al solito il giusto rapporto qualità – prezzo è stato rispettato.

Siccome ci stiamo concentrando sui prodotti degni di un ristorante stellato, oggi vogliamo suggerirvi qualche prodotto del gruppo Deluxe che potrebbe farvi comodo per il menù di Natale. Le offerte imperdibili sono sicuramente le “capesante atlantiche” a 7,99 euro, il “camembert di bufala” a 2,99 euro, la “salsa pomodori secchi e tartufo” a 2,49 euro, il “fiocchetto affumicato” a 1,99 euro, il “formaggio erborinato di capra” a 3,69 euro, il “tiramisù con savoiardi” a 0,99 euro e così via.

Dite addio alle pizze da asporto

I clienti del Lidl dopo aver visto quell’offerta sul volantino attualmente in corso, hanno detto addio alle pizzerie d’asporto per questa settimana, in quanto non potevano non assaggiare la “pizza con funghi porcini e tartufo” a 2,29 euro. Anche questo prodotto fa ovviamente parte della sezione Deluxe, ormai famosa nel noto discount, soprattutto per il successo e per le onorificenze ottenute.

Naturalmente oltre alla pizza ci sono anche altri prodotti che meritano di essere acquistati che vi lasceranno senza parole. Prima di chiudere, volevamo riportarvi una notizia che non c’entra nulla con il genere alimentare ma che merita comunque di essere visionata, in quanto i personaggi Funko POP a 8,99 euro non si erano mai visti. I collezionisti sanno benissimo quanto costano, per questo motivo se interessati vi conviene sbrigarvi, in quanto andranno sicuramente “a ruba” a quella cifra.