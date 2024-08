Lidl, anticipo Scuola da urlo: tutto il materiale a prezzi piccolissimi | Mancano poche ore

Dal Lidl hanno anticipato il “back to school” con delle offerte veramente esagerate valide ancora per oggi.

Il Lidl è una realtà a tutti gli effetti in quanto i clienti affezionati che affidano ai suoi scaffali la spesa settimanale, sono tantissimi. Il bello di questo discount è quello di poter trovare praticamente di tutto, non soltanto i generi alimentari ma ogni giorno ci sono delle offerte che realmente lasciano tutti senza parole.

Ogni volta che esce un volantino nuovo sono molte le cose che i clienti inseriscono nella lista di cose da comprare, in quanto le offerte sono esagerate. I clienti delle ultime ore non sono mai certi di trovare ancora tutti i prodotti ma Lidl promette di riassortire e proporre sempre un grande numero di offerte di tutti i tipi.

Adesso per esempio, per la gioia dei genitori e forse un pò meno per gli studenti, dal discount hanno anticipato il rientro a scuola per i vari studenti, inserendo nel volantino il materiale necessario a prezzi piccolissimi. Veramente un affare!

I prodotti preferiti degli studenti in sconto

Siccome oggi parliamo di materiale scolastico, vogliamo pensare agli studenti di età mista, i quali ancora al ritorno a scuola quasi sicuramente non ci vogliono pensare. Per questo siamo qui a fare un elenco di prelibatezze presenti nel volantino valido ancora solo per oggi che sicuramente potrebbero far loro tornare il sorriso mentre voi genitori pensate al “back to school”.

Per esempio, nel carrello potreste riporre “Le Spinacine” a 2,49 euro, la “Pizza wurstel e patatine fritte” a 2,89 euro, il “Succo di frutta” a 1,39 euro, il “Gelato variegato” a 2,19 euro, lo “Stecco gelato” a 1,39 euro e sicuramente il “Gelato Space runners” a 1,99 euro per veri astronauti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lidl Italia (@lidlitalia)

Il materiale scolastico da Lidl: ancora poche ore per averlo

Tra le varie pagine del volantino del Lidl, troverete diversi articoli per il ritorno a scuola dei vostri figli che sicuramente potrebbe interessarvi, anche perché i prezzi sono veramente piccolissimi. Per esempio potrebbero interessarvi gli “Articoli di cancelleria mista” a 1,99 euro a confezione, il “Temperino elettrico” a 4,99 euro, la “Colla 1 o 3 pezzi” a 2,49 euro e ancora il “Diario scolastico” a 3,49 euro.

Infine date anche un’occhiata al “Blocco da disegno A3, 40 fogli” a 1,99 euro, agli “Articoli da cancelleria Carioca” a 1,99 euro e alle “Penne gel 30 pezzi” a 3,99 euro. Troverete altri articoli interessanti e se vi scappano, Lidl promette altri sconti anche per la prossima settimana.