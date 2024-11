Lenzuola, chi le lava a 30 o 40 gradi commette uno sbaglio colossale: la temperatura giusta da impostare è sempre e solo questa

Se lavate le lenzuola a 30 o 40 gradi, sappiate che state commettendo un grosso sbaglio, in quanto c’è solo una temperatura da utilizzare per poter dormire sogni felici.

Molti cittadini sottovalutano l’importanza del dormire, per un corretto equilibrio di salute. Se il detto “chi dorme non piglia pesci” è molto gettonato in questa Società moderna che prende la vita sempre troppo di corsa, per certi aspetti sarebbe meglio ascoltare Arthur Schopenhauer: “Il sonno è per tutti gli uomini ciò che la carica è per l’orologio” e il noto filosofo la “sapeva lunga”.

Infatti, senza le giuste ore di sonno, non solo si affronterà la vita in maniera meno pimpante, ma potrebbero insorgere svariate malattie da non sottovalutare. Per questo motivo, siate felici di assopirvi tra le braccia di Morfeo, basta che lo facciate in lenzuola sempre rigorosamente pulite.

In quanti di voi le lavano a 30 o 40 gradi? Ebbene, se lo fate state commettendo uno sbaglio colossale, in quanto la temperatura giusta è solo una. Prendete nota, in modo da non commettere più questo errore.

Quante volte bisogna lavare le lenzuola

Molti utenti sui social sostengono che la felicità esiste e la si prova proprio mentre andiamo a dormire, rigorosamente a queste condizioni. La combo perfetta sarebbe dunque, doccia, pigiama pulito e lenzuola appena cambiate e in effetti e proprio così, provare per credere.

Le lenzuola per quanto ci avvolgono nella loro morbidezza, possono anche circondarci da germi, batteri, sudore, capelli e così via. Una situazione igienica sicuramente non consona e soprattutto un ottimo metodo per sviluppare possibili allergie future. Per questo motivo bisognerebbe cambiarle ogni settimana dal letto, massimo ogni 15 giorni se per caso dormiamo spesso fuori casa e ogni giorno, nel caso avessimo la febbre.

Come lavare le lenzuola

Adesso lo sapete, ogni settimana dovrete prendere l’abitudine di cambiare le lenzuola, lavandole quindi con regolarità. Molti per risparmiare, utilizzano il programma da 30 o 40 gradi massimo, sarà corretto? Come rivelano gli esperti, se le lavate così state sbagliando, in quanto alle basse temperature non riuscirete a debellare tutti i germi e batteri. Per questo motivo consigliano questa temperatura che sarebbe l’ideale.

Per biancheria da letto, bianca e di cotone, il lavaggio da 60° sarebbe perfetto, anche 90° con un po’ di candeggina nel cestello (ovviamente se la vostra lavatrice è compatibile a questo tipo di igienizzante) se notate il capo particolarmente sporco. Ovviamente, in caso di lenzuola colorate o comunque di materiali molto delicato, purtroppo dovrete utilizzare il lavaggio da 40° per mantenere il colore e la trama intatta, a voi la scelta.