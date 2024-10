Lei ha la terza media? Assunto | Maxiconcorso per chi non ha mai terminato gli studi: stipendio da 1500€

Se siete in cerca di lavoro questo è il momento giusto per voi di provarci. È arrivato un maxi concorso con uno stipendio da 1500€ per chi ha la terza media.

Trovare lavoro non dovrebbe essere soltanto un sogno da lasciare nel cassetto, in quanto tutti quanti hanno diritto ad averne uno, come recita l’art.4 della Costituzione: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto…”.

Purtroppo molto spesso questo diritto viene dimenticato dalle istituzioni e sono molti coloro che, pur mostrandosi disponibili, trovano le strade sbarrate. Speriamo dunque che le cose possano cambiare, in quanto una Società civile si vede anche da questi dettagli.

Per questo motivo speriamo di farvi cosa gradita, informandovi di un nuovo maxi concorso, per chi ha la terza media, portandosi a casa uno stipendio da 1500€. Ecco di che cosa parliamo.

I posti messi a disposizione per il maxi concorso

Doppia possibilità per chi cerca lavoro, in quanto, grazie a questo maxi concorso potrete lavorare anche se non sarete vincitori immediati per questa opportunità. Ci spieghiamo meglio. In pratica, i posti assegnati sono 10 per la figura di collaboratore tecnico nell’area degli operatori esperti. Per chi dunque entrerà in graduatoria per i posti assegnati si vedrà applicare un contratto full time a tempo indeterminato.

Il Comune però ha fatto sapere che terrà conto della graduatoria anche per assunzione di personale a tempo determinato o part-time, per questo motivo dovreste partecipare in ogni caso, in quanto avreste doppia possibilità. Chi verrà selezionato, verrà impiegato in uno di queste quattro aree: Cantoniere-Segnaletica, Meccanico, Idraulico e Giardiniere.

Entro quanto prestare domanda

Come vi dicevamo, il Comune di Ancona ha indetto un maxi concorso per 10 collaboratori, che lavoreranno come collaboratori tecnici nell’area degli operatori esperti. Uno dei requisiti richiesti sarà quello di avere il Diploma di terza media, accompagnata da uno di questi titoli: “Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità); Diploma professionale; Qualifica professionale; Esperienza professionale verificabile di almeno due anni in uno degli ambiti previsti”, come riportano da concorsando.it.

Inoltre vi verrà richiesta la patente di guida C, la conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature informatiche più usate. Recatevi sul sito ufficiale del concorso, in modo da poter leggere il bando nello specifico e se interessati, ricordatevi che avrete tempo fino al 6 novembre alle 13 per inoltrare la domanda. Anche in questo caso, dovrete poi studiare sugli appositi testi, in modo da prepararvi al meglio, in quanto sarete sottoposti a una prova pratica e una orale.