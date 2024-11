Le devo prelevare lo smartphone per analizzarlo | Posto di blocco, da oggi te lo possono chiedere senza motivo

Da adesso possono prelevarti lo smartphone ad un posto di blocco. Presta attenzione se anche tu sei un guidatore!

Quando si è alla guida e si viene fermati da un posto di blocco, è bene evitare di fare in qualsiasi modo i furbetti. Da adesso, come se non bastasse, le Forze dell’Ordine avranno tutto il diritto di prelevarti lo smartphone.

E tu ne eri a conoscenza? Ecco come cambieranno da adesso le regole del Codice della Strada!

Quando si guida un veicolo è sempre bene essere vigili al 100%, non assumere mai sostante stupefacenti, non abusare di alcool e non superare mai i chilometri orari di velocità. Rispettare il Codice Stradale è di vitale importanza per non essere un pericolo per noi e per gli altri. Purtroppo però, gli incidenti sono sempre molto frequenti e, proprio per questo, i controlli per strada sono fondamentali.

Se anche tu verrai fermato da un posto di blocco, sappi che da adesso le cose sono cambiate. Ecco perché.

L’incredibile novità nell’app IO

Sembrerebbe che d’ora in poi potremo finalmente parlare della cosiddetta patente digitale. Già dal 23 di ottobre, ben 50 mila cittadini nella nostra nazione hanno avuto la possibilità di utilizzare questa nuova funzione all’interno dell’app IO. Si tratta di una novità che andrà pian piano ad aumentare e già il 6 di novembre vedrà coinvolti 250 mila guidatori, per diventare poi un milione il 30 di novembre. La patente digitale sarà poi visibile a tutti quanti il 4 di dicembre e, inutile dirlo, la cosa ha già entusiasmato tutti i guidatore d’Italia. In questo modo, potremo mostrare direttamente il documento ai Carabinieri dal nostro smartphone, senza la necessità di avere dietro quello fisico.

Eppure non è tutto oro quel che luccica e dietro a questa novità possono nascondersi anche delle insidie.

I rischi della patente digitale

Innanzitutto, è bene sottolineare che la patente digitale potrà essere utilizzata come documentazione unicamente nel nostro Paese. Un altro problema potrebbe essere quello della connessione ad Internet. Nel caso in cui dovesse improvvisamente venire a mancare, allora non sarebbe possibile accedere nell’app IO e mostrare così la patente. Purtroppo gli screenshot non possono valere come documento digitale vero e proprio e, dunque, sono praticamente inutili. Insomma, in molti continuano a preferire la classica patente ‘analogica’, perché spaventati da un qualsiasi possibile imprevisto.

E tu invece utilizzerai la patente digitale? Oppure preferirai tenere il tuo smartphone lontano dalle mani delle Forze dell’Ordine?