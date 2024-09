Lavoro, l’offerta è senza alcun senso: 1000€ a settimana per mansioni senza laurea | Assunti in ordine di domanda

Se avete voglia di cambiare vita e lavoro, questa è l’occasione giusta per voi, in quanto vi offrono 1000 euro a settimana e non c’è bisogno della laurea. Affrettatevi subito a inoltrare il vostro curriculum perché il tempo scorre.

Non è facile trovare lavoro oggi giorno, i parametri sono spesso molto rigidi e basta anche solo un dettaglio mancante alla vostra storia lavorativa da farvi finire al fondo dell’indice di gradimento delle aziende. Non solo l’esperienza, ma anche l’età e le abilità specifiche sono parametri di vitale importanza durante i vari colloqui.

Poi ovviamente ci sono Stati dove il lavoro è più pagato di altri e per questo aspetto l’Italia, come possiamo leggere su money.it, ha gli stipendi più bassi dell’area Ocse, per non parlare del fatto che il tasso di disoccupazione, soprattutto per alcune fasce di età è decisamente alto.

Per questo motivo, se avete voglia di provare a cambiare vita, qui potreste trovare quello che stavate cercando, 1000 euro a settimana e non vi chiedono neanche la laurea. Ecco di cosa stiamo parlando.

Quanto si guadagna in questo Stato

Prima di svelarvi di quale Stato stiamo parlando di preciso, volevamo riportarvi qualche esempio, come citano da money.it, di stipendi inerenti ad alcune delle professioni più pagate. Nel settore logistico lo stipendio minimo all’anno è di 32.000 euro, per non parlare dei lavori inerenti la sicurezza informatica, il cui salario è di circa 150.000 euro l’anno, per non parlare degli infermieri che vengono pagati 50.000 euro l’anno.

Ma ovviamente le cifre da sogno non finiscono qui, in quanto troviamo gli analisti finanziari con uno stipendio di 34.000 euro e così via. Per tutti quelli che stanno già pensando che gli stipendi sono così alti perché il costo della vita è altrettanto alto, ci teniamo a smentire, in quanto da come leggiamo nell’articolo, questi salari sono nettamente maggiori rispetto al carovita, garantendo un tenore di vita adeguato ai cittadini.

La vita in Irlanda

Se avete preso la decisione di cambiare vita e avete abbastanza coraggio o comunque la possibilità di trasferirvi in Irlanda, sappiate che la vita li è decisamente migliore, in quanto lo stipendio minimo settimanale preso da un dipendente, aggiornato al 2023 è di 1000 euro a settimana, arrivando a prendere 3700/3800 euro al mese.

Se siete interessati recatevi sul sito dell’Eures, dove potrete trovare tutte le offerte lavorative messe a disposizione dall’Irlanda e buona fortuna, la vostra vita, se selezionati potrebbe cambiare. Ovviamente ricordatevi che la conoscenza della lingua è praticamente d’obbligo.