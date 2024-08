Lavoro Estivo fino a settembre: stanno assumendo a raffica e basta avere la carta d’identità

Cerchi un’occupazione last minute? Ti metterai da parte un bel gruzzoletto: qui assumono

Sebbene per molti l’estate sia un momento di relax e di riposo, di fatto gli studenti delle scuole superiori o dell’università lo vedono come un periodo di esami e di lavoro. Molti, infatti, approfittano di questo paio di mesi lontani dai libri per fare qualche esperienza professionale che, oltre a fargli guadagnare qualcosa, gli dà un avvio nel mondo del lavoro.

Questo succede soprattutto nelle località turistiche che, nei mesi estivi, si riempiono di visitatori e vacanzieri. In questi paesi, di montagna o di mare, da giugno a settembre i bar, i negozi e le attività ricettive si riempiono di giovani ragazzi e ragazze che “fanno la stagione“, cioè si mettono a disposizione proprio per aiutare i proprietari o i dipendenti fissi ad affrontare l’aumento di richiesta tipico di quel periodo.

Ecco quindi quali sono le posizioni più ricercate ancora sia per il dopo Ferragosto che per settembre e in che mestiere ci si può buttare se si vuole dedicare il proprio mese di agosto a un lavoro, così da fare esperienza e da mettere da parte qualcosa.

I lavori estivi più richiesti fino a settembre

Il turismo è uno dei settori più importanti, se si guarda il PIL italiano: circa 1,7 milioni di persone lavorano in questo ambito e contribuiscono al prodotto interno lordo per il 4%. In Italia il turismo si spalma su tutte le quattro stagioni: d’inverno le zone più frequentate sono quelle del Nord e soprattutto quelle montane; in primavera spazio alle belle città d’arte e infine d’estate è tempo di mare, quindi di coste del Centro e del Sud Italia. In questo periodo, quindi, sono molte le località che, piene di turisti, sono alla disperata ricerca di personale da inserire nei propri locali, dai bar ai ristoranti, passando per negozi e attività di ogni tipo.

InfoJobs, piattaforma per la ricerca di lavoro, anche quest’anno ha condotto l’Osservatorio professioni estive. In quest’estate, secondo la ricerca, sono stati pubblicati 5600 annunci nel settore del turismo: in cima alla classifica c’è l’offerta di lavoro come barista, segue poi lo chef e quindi il cameriere.

Tutta la classifica

In quarta posizione, nella categoria “turismo”, troviamo l’offerta di lavoro come assistente di cucina, quindi in quinta quella più generica di cuoco. Molto ricercati anche i pizzaioli, in sesta posizione e i lavapiatti, in settima posizione. Ottavo l’addetto alle pulizie delle camere, nono l’esercente di negozio e infine decimo il responsabile di cibo e bevande.