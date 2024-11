Lavoro dipendente, SVOLTA EPOCALE: passa la settimana cortissima | Solo 4 giorni di lavoro

Svolta epocale per moltissimi lavoratori dipendenti. Da adesso sarà possibile sentire parlare della settimana corta.

In Italia più si lavora e meno si guadagna, questo ormai è risaputo. Non tutti riescono ad arrivare a fine mese e molte persone hanno più di un lavoro. In queste ore è però divenuta virale la notizia che vedrebbe una svolta veramente epocale: la settimana corta.

I lavoratori avrebbero infatti la possibilità di lavorare soltanto 4 giorni a settimana. Ma ecco come.

Sei anche tu alla ricerca di un lavoro appagante, ben retribuito e che non impieghi tutte quante le tue energie? Non è un sogno, è tutto possibile. Ti basterà prendere un po’ di coraggio e cambiare completamente la tua vita, ma in positivo. Per farlo ti basterà un biglietto aereo e una sola destinazione: l’Islanda. Questa meta non dovrebbe essere soltanto ideale per una vacanza all’insegna della natura e dei paesaggi pazzeschi, ma anche per viverci.

Sembrerebbe infatti che, assieme ad altri Paesi, sia ideale per chi abbia intenzione di lavorare meno e guadagnare di più!

Come funziona la vita in Islanda

Stando ad una recente indagine, sembrerebbe infatti che in Islanda sia possibile guadagnare all’incirca 80.000€ l’anno. Come se non bastasse, secondo uno studio condotto dall’Autonomy Institute nel Regno Unito, l’Islanda è anche il Paese con il minor tasso di disoccupazione d’Europa. Al suo interno è possibile trovare ottime opportunità di carriera e, proprio per questo, sono in molti a trasferircisi. Basti pensare che lo stipendio medio annuo in Italia è di circa 40.000€ (esattamente la metà dell’Islanda). Che aspetti quindi a prenotare immediatamente un volo?

Se quindi anche tu avevi intenzione di trasferirti fuori dalla nostra nazione, non c’è luogo migliore per il tuo portafoglio. Come se non bastasse avrai anche la possibilità di lavorare solamente 4 giorni a settimana.

La settimana corta che tutti desidereremmo

Ebbene sì, in Islanda da almeno quattro anni le persone lavorano di meno e guadagnano sempre di più. Circa il 50% della popolazione ha infatti la settimana corta e lavora solamente 4 giorni su 7 all’interno della propria azienda. In Italia la media di ore lavorate durante la settimana è 40, mentre in questa nazione ne vengono fatte soltanto 30/35. Questo non comporta alcuna riduzione dello stipendio, anzi! La motivazione dietro a questa scelta è ben mirata e sembrerebbe infatti che le persone, riducendo il proprio stress, siano più spronate ad eseguire un buon servizio.

Insomma, non aspettare un secondo di più e prendi in considerazione di trasferirti in Islanda. Non te ne pentirai assolutamente!