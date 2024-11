Lavoro, addio al posto fisso: Amazon li assume tutti senza laurea | Stipendio in Italia da 1700 euro

Dì addio al sogno del posto fisso. Da adesso con Amazon avrai la possibilità di guadagnare in Italia 1700€ al mese. Ecco come.

Oggigiorno si sa, è praticamente impossibile riuscire a trovare una bella sistemazione al primo colpo. Se anche tu eri alla ricerca di un lavoro sicuro e in grado di farti guadagnare qualcosa, Amazon potrebbe essere la soluzione perfetta per te.

Questo perché, proprio in queste ore, l’azienda mondiale ha pubblicato svariati annunci per la nostra nazione e tu potresti essere il candidato ideale.

Purtroppo non è più così semplice riuscire a trovare il lavoro delle vita e, spesso e volentieri, ci affidiamo a quelli precari, stagionali e sottopagati. Se anche tu sei ancora alla ricerca, in queste ore Amazon ha pubblicato degli annunci che potrebbero fare al caso tuo. L’azienda offrirà a moltissimi giovani l’opportunità di cominciare un bel lavoro e ben pagato. Le posizioni aperte si trovano in svariate città della nostra nazione e i requisiti necessari saranno veramente minimi.

Ma ecco nel dettaglio tutto quello che dovresti sapere in merito a questa offerta Amazon.

I requisiti per lavorare con Amazon

Ebbene sì, sembrerebbe che nel 2025 Amazon offrirà ben 1000 posti di lavoro a contratto indeterminato. La motivazione? Verrà aperto un nuovo centro di distribuzione a Jesi. Nonostante ciò, già da adesso, l’azienda ricerca degli addetti allo smistamento in città come Rieti, Chieti, Milano e molte altre ancora, garantendo uno stipendio di 1.764€ al mese. I requisiti necessari per candidarsi sono: disponibilità a lavorare su turni diurni o notturni e conoscenza della lingua italiana. Non sarà necessaria alcuna esperienza lavorativa, né alcuna laurea.

Insomma, anche tu potresti essere il candidato ideale! Ma quali saranno le mansioni che dovrai svolgere?

Le mansioni che dovrai svolgere

Candidandoti come addetto allo smistamento, i compiti che dovrai svolgere durante la giornata lavorativa saranno: ricevere, controllare e smistare i prodotti, imballare e spedire gli ordini (con l’utilizzo dello scanner), gestire tutti i prodotti dell’azienda (compresi gli alcolici e la carne di maiale), sollevare carichi fino a 15 kg e rispettare le norme di sicurezza. Se sei particolarmente interessato a questa posizione, le agenzie principali che si occupano del reclutamento Amazon sono Adecco e GiGroup. Non aspettare un secondo di più e fai subito la tua domanda.

Solamente così potrai finalmente dare una svolta alla tua vita e trovare un lavoro che ti farà guadagnare più di 1.700€ mensili senza il bisogno della laurea!