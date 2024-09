Lavoratori dipendenti, passata la legge: aggiunto il gettone ‘non mi va’ sul contratto | Puoi stare anche al bar

Per i lavoratori dipendenti è arrivata un’agevolazione grazie alla quale potranno sfruttarla anche al bar, basta avere un computer a disposizione. Proseguite nella lettura e capirete.

Il mondo del lavoro è sempre molto delicato in quanto il lavoratore dovrà sempre prestare attenzione alle varie regole che gli vengono imposti dai titolari o comunque le norme inserite nel proprio contratto di appartenenza.

A prescindere che lavoriate nel pubblico o nel privato, ognuno avrà delle direttive da seguire in merito a qualunque aspetto del proprio lavoro, che sia per la richiesta delle ferie, dei permessi, dell’orario da seguire, delle mansioni e così via.

In questo particolare settore, c’è una particolare agevolazione grazie alla quale i lavoratori potranno svolgere questo obbligo con tranquillità. Se avete il computer potrete andare pure al bar e nessuno vi dirà nulla. Capiamoci meglio.

Chi può richiederla e quando

Iniziamo col dire chi potrà chiedere questa agevolazione, la quale se richiesta nei tempi previsti, potrà aiutare molti lavoratori. Tutto il personale di ruolo a tempo indeterminato e anche il personale precario a tempo determinato con contratto annuale (se previsto nel contratto), potrà beneficiare di questo aiuto.

A novembre il personale autorizzato dovrà presentare l’apposita domanda, in modo da poter usufruire di questo aiuto a partire dall’anno successivo, quindi da gennaio. Per tutti coloro che per una motivazione o per l’altra si fossero dimenticati di presentarla in tempo, potrebbero trovarsi senza ore residue e sarebbe un bel problema, visto che per loro questi permessi da richiedere sono obbligatori da contratto.

Permessi studio per gli insegnanti

Gli insegnanti possono richiedere, come da contratto, 150 ore di permessi studio per l’anno solare successivo di dove stanno prestando servizio. Queste ore non corrispondono quindi all’inizio delle lezioni, per questo motivo la domanda va presentata entro novembre e le ore si potranno svolgere da gennaio in poi. Grazie a queste agevolazioni, gli insegnanti possono richiedere dei permessi per frequentare corsi di specializzazione e abilitanti alla professione, tirocinio incluso.

Come rivela il Ccnl queste ore possono essere richieste per: “corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute…”. Qualora le lezioni non fossero in presenza, sappiate che con un computer, potrete seguire il corso anche al bar, in quanto nessuno potrebbe dirvi nulla. L’importante è che gli insegnanti forniranno la dovuta certificazione della frequentazione dei vari corsi all’istituto dove prestano lavoro, al quale hanno chiesto queste ore di permesso.