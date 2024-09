Lavi i jeans a 30 o 40 gradi? Hai sempre sbagliato tutto: rovini la lavatrice | Poi è da buttare

Voi come lavate i jeans in lavatrice? A 30 o 40 gradi? Sappiate che se non lo fate nella maniera corretta avrete sempre sbagliato tutto, rischiando di rovinare tutto quanto.

Anche fare la lavatrice è un’arte, perché se sbagliate a selezionare i capi, mischiando colori che non dovreste, potrete dire addio ai vostri vestiti preferiti. A chi non è capitato almeno una volta nella vita di ritrovarsi con la biancheria intima di colori variopinti?

Questo succede perché avete fatto qualche errore di divisione. Bisognerebbe essere un po’ tutto meticolosi come Sheldon di The Big Bang Theory, nel suo giorno di bucato questi eventi non gli sono mai successi. Scherzi a parte, ci sono delle regole che bisognerebbe seguire per evitare di dover gettare capi rovinati seppur ancora nuovi.

In merito alle cose da sapere, voi i capi di jeans come li lavate, a 30 o 40 gradi? Attenzione perché se avete sempre fatto diversamente avrete sempre sbagliato e potreste rovinare tutto quanto. Spieghiamoci meglio.

Come dividere il bucato nella lavatrice

Le nostre nonne o le nostre mamme hanno sempre cercato di spiegarci come fare il bucato in lavatrice, in modo che in futuro, quando avremmo iniziato la nostra vita da adulti, saremmo stati in grado di gestirci tutta la casa in autonomia, uomo o donna che sia. Eppure, è capitato a molti che il primo lavaggio sia stato un po’ un disastro, qui l’esperienza aiuta molto. Detto ciò, ci sono delle piccole regole da imparare praticamente a memoria.

La prima cosa che sentirete ovunque, mai mischiare il bucato (lenzuola, asciugamani e così via) con i capi colorati (quelli di colore nero, blu, rosso, verde e marrone) se non volete avere i capi chiari come appena usciti dalla Color Run. Inoltre, i capi di colore rosa, rosso e arancione sono pericolosi perché rilasciano molto colore quindi non andrebbero mai mischiati tra loro o con altri capi, meglio fare gruppi di colori simili. Oggi giorno esistono quei foglietti da inserire nella lavatrice che “acchiappano” il colore, per questo motivo se non siete sicuri degli abbinamenti è sempre meglio utilizzarne uno o più ad ogni lavaggio.

Il lavaggio corretto dei jeans in lavatrice

In merito ai capi di jeans in lavatrice si tocca sempre un tasto dolente, in quanto se si sbaglia si rischia di rovinare l’intero carico nonché il capo stesso. La direttiva che viene rilasciata è quella di lavare i jeans sempre da soli, mai mischiarli con altri capi di materiale diverso, optare sempre per la temperatura a 30 gradi, girarli al contrario e chiudere sempre cerniere o bottoni per evitare che sbattano durante in lavaggio.

Se li avete sempre lavati a 40 gradi, da quello che riferiscono gli esperti avete sempre sbagliato, per questo motivo se volete conservare il vostro capo di jeans preferito il più a lungo possibile, dovreste seguire queste direttive.