L’auto sporca da oggi è reato: punibile al Posto di Blocco | Passata la legge del Codice della Strada

Perché dovresti stare attento alla tua auto sporca? Da adesso potresti rischiare una sanzione salatissima. Ma ecco spiegato il motivo.

La nostra auto è il nostro gioiellino e, come tale, dovremmo sempre prendercene cura. Eppure questa attenzione ai dettagli non dovrebbe essere fatta solo per una questione estetica, ma piuttosto per rispettare la legge. Ebbene sì, da adesso potresti rischiare una multa salatissima se non lavi il tuo veicolo.

Ma come mai? E perché un po’ di sporcizia dovrebbe andare contro alle regole previste dal Codice della Strada? Scopriamolo subito assieme.

Quando si guida un veicolo è sempre bene rispettare la legge e non fare mai i furbetti. Il Codice della Strada è la ‘Bibbia’ degli automobilisti e nessuno dovrebbe mai sottovalutarlo. Non tutti sanno, ad esempio, che esiste una vera e proprio regola sulla pulizia o meno del nostro veicolo.

Qualcuno è già stato multato per questo e la notizia ha immediatamente fatto il giro del web. Ma ecco di cosa si tratta nello specifico.

Perché non commettere mai questo errore

Quando si è alla guida di un veicolo ci sono delle regole più o meno conosciute ai guidatori. Tutti quanti, ad esempio, sappiamo che dobbiamo rispettare i chilometri orari di velocità, non guidare mai in stato di ebbrezza, non assumere stupefacenti quando si è alla guida e rispettare sempre i segnali stradali. Diciamo che questo è l’ABC del guidatore, di vitale importanza se non si vuole essere un pericolo per noi e per le persone che ci stanno intorno. Ma tu invece eri a conoscenza del fatto che tenere l’auto sporca potrebbe comportare una dura sanzione?

La legge prevista in Russia parla chiaro e ben presto potrebbe diventare un modello di riferimento anche per la nostra nazione.

L’auto non deve essere sporca: ecco come mai

Quante volte ti sarà capitato di tenere l’auto sporca per giorni, settimane e mesi e sperare in un’imminente pioggia per pulire via tutto? Ecco, potresti aver commesso un reato. In Russia, ad esempio, tutti i veicoli particolarmente sporchi vengono fermati dalle Forze dell’Ordine e multati. La motivazione? La sporcizia sui finestrini e sul parabrezza potrebbe essere un pericolo per il guidatore, il quale potrebbe non vedere bene la strada. Oltretutto, se la targa dovesse essere particolarmente sporca, allora potrebbe diventare illeggibile e violare le regole del Codice della Strada.

Insomma, non sottovalutare la questione e porta sempre a lavare la tua auto. Non rischiare di essere bloccato dalle Forze dell’Ordine!