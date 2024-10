La caffeina uccide più di alcol e droga | Ma solo se sei predisposto: lo scopri subito con questo test

In pochi erano a conoscenza di questo test, eppure i risultati che hanno lasciato tutti quanti senza parole, parlano di effetti collaterali maggiori per l’introduzione della caffeina piuttosto che dell’alcool e della droga. Scopriamone il motivo.

Ci sono predisposizioni genetiche tutt’oggi incomprensibili, che non fanno “dormire” i ricercatori i quali ne studiano da sempre le forme e i componenti. Anche perché molte di queste eccezioni potrebbero realmente salvare molte vite, qualora si scoprisse il meccanismo.

Non si sa ancora perché qualcuno si ammala e qualcuno no, perché qualcuno è più predisposto per esempio a sviluppare tumori e altri no e così via. Sono moltissimi i quesiti che a oggi purtroppo ancora non trovano risposte.

La curiosità umana si sa non ha limiti ed è grazie proprio a questo che su alcuni scenari medici sono stati fatti dei passi da gigante notevoli. In questo particolare contesto sono pochi coloro che hanno saputo di questo studio e dei loro risultati. Sapevate che il caffè può farvi male di più di alcool e droga?

Il test della caffeina

Un particolare personaggio dello spettacolo ha sempre incuriosito molto per il suo atteggiamento, in quanto è riuscito a fare azioni che in realtà hanno scioccato un po’ tutti nel corso degli anni. Da quando si è fatto conoscere è stato al centro di molte meme e imitazioni in quanto ancora oggi in molti non si spiegano come abbia potuto decapitare un (povero) pipistrello vivo con i denti.

Per questo motivo, come rivelato dal tiktoker di cui vi parleremo a breve, pare che i ricercatori abbiano voluto studiare il suo DNA per capirne le dinamiche, soprattutto dopo le rivelazioni sulle sue dipendenze, di cui ha parlato lui stesso. Ecco che cos’è emerso dallo studio e perché il caffè è più dannoso per lui rispetto ad alcool e droga.

Il DNA di Ozzy Osbourne

Come ha rivelato il tiktoker thebiografo, degli studiosi hanno voluto analizzare il DNA di Ozzy Osbourne viste le sue particolari “capacità” e da come ha rivelato il risultato è stato: “stando alla sua predisposizione genetica per Ozzy Osbourn è più pericoloso abusare di caffè che di alcol”, in quanto nel suo caso “l’organismo espelle più velocemente”, la droga e l’alcol senza danneggiare gli organi.

Vi riportiamo tutto il video in modo che possiate udire i risultati specifici in questo singolo caso, per farvi capire che per quanto Ozzy possa avere il gene, sia lui che per tutti gli altri, sarebbe meglio limitare l’uso di alcol e sicuramente eliminare l’uso di droghe dalla propria vita. Meglio una tazzina di caffè per vivere meglio la vita. Ovviamente anche in questo caso, senza esagerare con le dosi.