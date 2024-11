Italia, legalizzato il lavoro…per strada | Ora possono sostare sui marciapiedi, a patto che siano assicurate

C’è un lavoro in Italia che può essere fatto per strada ed è considerato legale, purché chi presta servizio sia assicurato. Non tutti lo sapevano, eppure è possibile.

Trovare lavoro oggi giorno è diventata quasi una “Missione Impossibile” sotto certi punti di vista, in quanto nemmeno Tom Cruise potrebbe portare a termine la missione per alcune categorie di persone attualmente disoccupate.

I requisiti che sbarrano la strada sono molteplici, l’età sicuramente, per non parlare del titolo di studio e le esperienze passate. Per questo motivo il consiglio è sempre lo stesso, cercare di studiare e prendere un titolo di studio che possa aprire le porte al mondo del lavoro.

Bisogna anche scegliere una cosa che piace però, anche perché già lavorare fino a quando avremo il bastone, vista l’età pensionabile che si allunga sempre di più, è difficile, figuriamoci se si opta per un lavoro che ci fa spegnere dentro a poco a poco. Per questo motivo oggi vogliamo rivelarvi qual è un lavoro a cui molti optano che si può fare tranquillamente per strada, è tutto legale basta essere assicurati.

Scegliere la giusta via lavorativa nella vita

Il valore di ogni singola persona non è dato assolutamente dal titolo di studio, per questo motivo ogni giovane che siede tra i banchi dovrebbe cercare la propria strada in base a quello che gli piace. Precisiamo però che non tutti potranno diventare calciatori e influencer, le due professioni più in voga oggi giorno, per questo motivo, se amate lo studio fareste meglio a puntare in alto e cercare la vostra strada, studiando e impegnandovi.

Per chi invece non ama lo studio non è assolutamente un problema, in quanto ci sono moltissime posizioni aperte attualmente per lavori inerenti agli istituti tecnici o professionali. Nel mentre che si studia o comunque se si è in cerca di una seconda entrata, ci sono diversi lavoretti che si possono fare, come per esempio babysitter, dogsitter, camerieri, bagnini, animatore e anche gestire un proprio blog inserendo banner pubblicitari o link di affiliazioni.

Un lavoro da fare per strada

Tra i vari lavori che uno studente può fare o anche comunque un disoccupato, che non richiede molte ore da investire, grazie alle quali il lavoratore può comunque continuare a studiare o a cercare altri lavori, c’è sicuramente il volantinaggio. Si può fare per strada senza problemi, in quanto può essere anche divertente conoscere luoghi diversi dove lasciare il volantino pubblicitario, basta soltanto sottoscrivere un regolare contratto con l’azienda che ne commissiona il lavoro.

In questa maniera, il lavoratore risulta essere comunque assicurato, per qualunque infortunio che potrebbe capitare e comunque ottenere tutti gli oneri di legge.