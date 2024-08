Internet senza linea fissa: da quando l’ho scoperto l’ho messa in tutte le case | Addio contratti stellari

Dite stop alla linea fissa per avere internet a casa, in quanto c’è un altro metodo grazie al quale potrete dire addio ai vari contratti stellari che vi vengono proposti dalle varie compagnie. Ecco di cosa parliamo.

Da quando internet ha fatto il suo ingresso nel mondo è cambiato tutto, in quanto abbiamo iniziato a comunicare in un modo totalmente diverso da quello a cui eravamo abituati, abbiamo iniziato a vivere praticamente online, facendo ricerche, acquisti, videochiamate e così via.

Ovviamente l’evoluzione è stata più graduale di come l’abbiamo descritta, ce n’è voluto insomma per arrivare a quello a cui siamo abituati oggi. Siamo passati infatti dal non poter utilizzare il telefono fisso nel momento in cui utilizzavamo internet il quale per connettersi faceva quel tipico rumore che soltanto chi c’era negli anni 90 sa di cosa parliamo fino ad oggi che non solo parliamo e navighiamo allo stesso tempo ma lo facciamo in un modo talmente veloce che neanche ce ne accorgiamo.

Oltre a sentir parlare di fibra e 5G, oggi si può anche avere internet senza linea fissa, fenomeno impensabile fino a diversi anni fa. Ecco come fare a dire addio a quei contratti telefonici non sempre economici.

Internet con la linea fissa

Sono molti coloro che ancora dispongono della linea fissa per poter navigare in internet sia per esigenze comunicative sia per una questione di velocità. Avere la fibra oggi giorno, ovviamente parliamo di tutte quelle zone coperte dove questo modo di comunicazione è arrivato è diventato quasi indispensabile.

Parliamo di grandi velocità e alte prestazioni, per questo sono molti quelli che ancora decidono di sottoscrivere ai vari pacchetti offerti dalle compagnie telefoniche in modo da avere diversi vantaggi. Avere il Wi-Fi in casa è un grande aiuto in quanto vi aiuterà a risparmiare giga sullo smartphone, qualora non aveste pacchetti illimitati, per poter rimanere sempre connessi anche quando siete fuori la vostra residenza.

Internet senza linea fissa

Sono molti che pensano che per avere internet a casa ci sia bisogno obbligatoriamente della linea fissa, in realtà non è così, in quanto oggi vogliamo parlarvi di tre modi alternativi per non dover rinunciare alla vostra connessione:

La tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) potrebbe fare al caso vostro, in quanto dovrete installare di solito un’antenna sul balcone o sul tetto, così facendo il segnale dell’operatore con cui si è sottoscritto il contratto, passerà dal cavo della fibra ottica della centrale direttamente all’antenna dell’abbonato, potendo così navigare tranquillamente con il Wi-Fi; Attivare uno dei piani “solo dati” direttamente dal vostro smartphone, sfruttando quindi l’ormai famoso 5G. Tra l’altro il vostro telefono potrà fare da modem, per poter lavorare sul vostro computer portatile per esempio; Utilizzare la connessione internet satellitare senza l’utilizzo della telefonia fissa, tecnologia tornata in auge attualmente grazie all’offerta di Starlink, l’azienda di Elon Musk.

Naturalmente prima di decidere dovrete vagliare tutte le offerte sul mercato e le varie prestazioni che ognuno di queste alternative alla classica fibra collegata alla linea fissa vi restituirà, in quanto parliamo di prestazioni, velocità e costi diversi.